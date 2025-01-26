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أمير الرياض يحضر الحفل السنوي الكبير على كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين للخيل

1/26/2025 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء أمس، الحفل السنويّ الكبير على كأس الملك عبدالعزيز ( المؤسس ) - رحمه الله - وكأسي خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ الفئة الأولى ومفتوح الدرجات المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.
وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، الأمير متعب بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن المقام ضمن الحفل 84 على جائزة وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين مسافة 2000م، وحقق الجواد (كثير) لمالكه حمد محمد حمد المري المركز الأول.
وفاز بجائزة الشوط التاسع المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي "فئة 1 محلية" مسافة 1800م الجواد (يروع) الذي تعود ملكيته لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير متعب بن عبدالله.
كما حقق الجواد (راتل ان رول) العائدة ملكيته لشرف محمد الحريري واسطبل لاكي سفن المركز الأول في الشوط العاشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين G3 دولياً مؤهل لكأس السعودية 1800م، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لمالك الجواد.
وخطف الجواد (سيف برزان) المركز الأول في الشوط الحادي عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية الإنتاج المحلي 1600م، وسلم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز جائزة الشوط لمالك الجواد متعب صالح محمد المزيد.
فيما حسم نتيجة الشوط الثاني عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز "المؤسس" الفئة الأولى محلياً 1600م، الجواد (تاج بلادي) وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير فيصل بن خالد مالك الجواد (تاج بلادي).
وتعد هذه الكؤوس الأهم في سباقات الموسم، حيث يجمع كأس الملك عبدالعزيز نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة، كما تمتد الأهمية في كأسي خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي كونه أحد أهم السباقات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي، وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة بوصفه مؤهلًا لكأس السعودية، وتُقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية وكذلك كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

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