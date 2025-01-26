أمير الرياض يحضر الحفل السنوي الكبير على كأس المؤسس وكأسي خادم الحرمين الشريفين للخيل

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، مساء أمس، الحفل السنويّ الكبير على كأس الملك عبدالعزيز ( المؤسس ) - رحمه الله - وكأسي خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحليّ الفئة الأولى ومفتوح الدرجات المصنف ضمن سباقات الفئة الثالثة دوليًا، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.
وكان في استقباله، لدى وصوله مقر الحفل، الأمير متعب بن عبدالله، والأمير فيصل بن خالد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
عقب ذلك عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط الثامن المقام ضمن الحفل 84 على جائزة وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة المتمرنين مسافة 2000م، وحقق الجواد (كثير) لمالكه حمد محمد حمد المري المركز الأول.
وفاز بجائزة الشوط التاسع المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين للإنتاج المحلي "فئة 1 محلية" مسافة 1800م الجواد (يروع) الذي تعود ملكيته لإسطبلات أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير متعب بن عبدالله.
كما حقق الجواد (راتل ان رول) العائدة ملكيته لشرف محمد الحريري واسطبل لاكي سفن المركز الأول في الشوط العاشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس خادم الحرمين الشريفين G3 دولياً مؤهل لكأس السعودية 1800م، وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط لمالك الجواد.
وخطف الجواد (سيف برزان) المركز الأول في الشوط الحادي عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز للخيل العربية الإنتاج المحلي 1600م، وسلم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز جائزة الشوط لمالك الجواد متعب صالح محمد المزيد.
فيما حسم نتيجة الشوط الثاني عشر المقام ضمن الحفل 84 على كأس الملك عبدالعزيز "المؤسس" الفئة الأولى محلياً 1600م، الجواد (تاج بلادي) وسلم سمو أمير منطقة الرياض كأس الشوط للأمير فيصل بن خالد مالك الجواد (تاج بلادي).
وتعد هذه الكؤوس الأهم في سباقات الموسم، حيث يجمع كأس الملك عبدالعزيز نخبة الخيل المنتجة محليًا بفئتيه للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة، كما تمتد الأهمية في كأسي خادم الحرمين الشريفين لشوط الإنتاج المحلي كونه أحد أهم السباقات التي تسهم في رفع مستوى الإنتاج السعودي، وكذلك الشوط المصنف دوليًا من سباقات الفئة الثالثة بوصفه مؤهلًا لكأس السعودية، وتُقام هذه الكؤوس تزامنًا مع الأشواط المؤهِّلة للسباقات المصاحبة لأمسية كأس السعودية وكذلك كأس الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.
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