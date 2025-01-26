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المملكة وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون التنموي

1/26/2025 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، اليوم في العُلا، مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي داريو سكانابيكو، مذكرة تفاهم بشأن التعاون التنموي المشترك بين الجانبين، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتعزيز إطار التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الحيوية في البلدان المشتركة، وتبادل الخبرات والمعرفة، لتمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاعات التنموية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز جهود التنمية العالمية، وأفضل الممارسات في التمويل المشترك، وتعظيم الأثر التنموي، لنمو وازدهار الدول النامية حول العالم.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه في عام 1974م على تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم، إذ قدّم التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية، وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.

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