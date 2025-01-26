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كوريا الشمالية تجارب للأسلحة واستفزاز لأمريكا

1/26/2025 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت كوريا الشمالية أنها اختبرت نظام صواريخ كروز، وهو ثالث عرض معروف لأسلحتها هذا العام، وتعهدت برد ((قاسٍ)) على ما وصفته بتصعيد التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية التي تستهدف الشمال.
وتشير هذه التحركات إلى أن كوريا الشمالية من المرجح أن تحافظ على سلسلة تجارب الأسلحة وموقفها العدائي ضد الولايات المتحدة في الوقت الحالي، على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب قال إنه ينوي التواصل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. اختبار الأسلحة
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم أشرف على اختبار أسلحة موجهة إستراتيجيًا من البحر إلى السطح.
ويشير مصطلح ((إستراتيجي)) إلى أن الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية. وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن الصواريخ أصابت أهدافها بعد أن قطعت مسافة 1500 كيلومتر (932 ميلًا) في مسارات بيضاوية وثمانية الشكل، لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.
الردع الكوري
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم قوله، إن قدرات الردع الحربي لكوريا الشمالية ((يتم تطويرها بشكل أكثر شمولًا)) وأكد أن بلاده ستبذل ((جهودًا مضنية)) للدفاع عن الاستقرار ((على أساس القوة العسكرية الأكثر تطورًا)).
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن كوريا الشمالية أطلقت ((عدة)) صواريخ كروز باتجاه مياهها الغربية من منطقة داخلية. وأضافت أن كوريا الجنوبية تحافظ على استعدادها لصد أي استفزازات من كوريا الشمالية ((بشكل ساحق)) بالتزامن مع تحالفها العسكري مع الولايات المتحدة.
استفزازات عسكرية
وفي بيان منفصل، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، انتقدت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية الولايات المتحدة لارتكابها ((استفزازات عسكرية خطيرة)) تستهدف كوريا الشمالية من خلال سلسلة من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية هذا الشهر.
وجاء في بيان وزارة الخارجية: ((إن الواقع يؤكد أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يجب أن تواجه الولايات المتحدة بأشد الإجراءات المضادة من الألف إلى الياء طالما أنها ترفض سيادة ومصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الأمنية، وهذا هو الخيار الأفضل للتعامل مع الولايات المتحدة)).
بينما تنظر كوريا الشمالية إلى التدريبات العسكرية الأمريكية مع كوريا الجنوبية باعتبارها تدريبات على الغزو، رغم أن واشنطن وسول أكدتا مرارًا وتكرارًا أن تدريباتهما دفاعية بطبيعتها. وفي السنوات الأخيرة، وسعت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية من تدريباتهما العسكرية ردًا على البرنامج النووي الكوري الشمالي

إحياء الدبلوماسية
وتثير بداية ولاية ترمب الثانية احتمالات إحياء الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث التقى ترمب بكيم ثلاث مرات خلال ولايته الأولى. وانهارت دبلوماسية ترمب وكيم في عامي 2018 و2019 بسبب الخلاف حول العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة على كوريا الشمالية.
وخلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز، وصف ترمب كيم بأنه ((رجل ذكي)) و((ليس متعصبًا دينيًا)). وعندما سُئل عما إذا كان سيتواصل مع كيم مرة أخرى، أجاب: ((نعم سأفعل)).
ويقول العديد من الخبراء، إن كيم يعتقد على الأرجح أنه يتمتع بقوة تفاوضية أكبر مما كان عليه في جولته السابقة من الدبلوماسية مع ترمب بسبب ترسانة بلاده النووية الموسعة وتعميق العلاقات العسكرية مع روسيا.
تقليص التدريب
وفي كوريا الجنوبية، يخشى كثيرون من أن ترمب قد يقلص التدريبات العسكرية مع حليف الولايات المتحدة الآسيوي ويتخلى عن هدف نزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية ويركز على القضاء على برنامجها الصاروخي بعيد المدى، والذي يشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة، مع ترك قدراتها الهجومية النووية ضد كوريا الجنوبية سليمة.
ووصف ترمب كوريا الشمالية بأنها ((قوة نووية)) أثناء حديثه عن علاقاته الشخصية مع كيم، خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي بعد تنصيبه.
لطالما تجنبت واشنطن وسول وشركاؤهما وصف كوريا الشمالية بأنها دولة نووية؛ لأن ذلك قد يُنظر إليه على أنه قبول لسعي كوريا الشمالية للحصول على أسلحة نووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

MENAFN26012025000089011017ID1109130447

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