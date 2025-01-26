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ترحيل الفلسطينيين خطة تثير الصراعات وتعمّق الأزمة

1/26/2025 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) في خطوة أثارت موجة من الجدل والانتقادات، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل سكان غزة الذين شردتهم الحرب إلى دول الجوار، مثل مصر والأردن، في محاولة قال إنها تهدف إلى ((تنظيف الوضع)) في القطاع المدمر. وبدلًا من معالجة جذور الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، يقدم هذا الاقتراح حلًا مرفوضًا من حيث المبدأ، إذ يتجاهل حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم المحتلة، ويفتح الباب أمام تهجير قسري جديد لمصلحة المستوطن الإسرائيلي.
الهجرة الطوعية
برر ترمب اقتراحه بأن سكان غزة بحاجة إلى إعادة توطين مؤقتة أو طويلة الأمد، معتبرًا أن القطاع بات ((موقع هدم حرفيًا)) بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت أحياءً بأكملها وشرّدت %90 من سكانه. إلا أن هذا الطرح، الذي يحاكي الدعوات الإسرائيلية المتطرفة لما يسمونه ((الهجرة الطوعية)) للفلسطينيين، يتجاهل أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الأساسي للدمار والنزوح.
تاريخ يعيد نفسه
الفلسطينيون يرون في خطة ترمب تكرارًا لنكبة 1948، حينما طرد أكثر من 700 ألف فلسطيني من أراضيهم، وأصبحوا لاجئين بلا حق عودة. ومع استمرار الحصار والدمار في غزة، يخشى الفلسطينيون أن يكون هذا الاقتراح خطوة إضافية نحو التطهير العرقي الذي تتهم به منظمات حقوق الإنسان إسرائيل.
رفض عربي
مصر والأردن، اللتان أبرمتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل، رفضتا مثل هذه الأفكار في الماضي، حيث تعتبرانها تهديدًا للأمن الإقليمي، ومحاولة لتفريغ القضية الفلسطينية من جوهرها. والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على وجه الخصوص، حذر من خطورة نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء، معتبرًا أن ذلك سيحول المنطقة إلى بؤرة صراع جديدة، ويهدد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. خطر إشعال
تشير تجارب سابقة إلى أن نقل اللاجئين الفلسطينيين إلى دول الجوار سيؤدي إلى تصدير الصراعات، كما حدث في لبنان خلال السبعينيات والأردن في السبعينيات المبكرة. استيعاب ملايين اللاجئين قد يزعزع استقرار هذه الدول، التي تعاني بالفعل ضغوطا اقتصادية وأمنية

هل يستطيع ترامب فرض خطته؟
على الرغم من المساعدات الأمريكية الكبيرة التي تتلقاها مصر والأردن، فإن فرض هذه الخطة قد يؤدي إلى توتر علاقاتهما مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنفيذ مثل هذا الاقتراح سيثير غضبًا عربيًا ودوليًا واسعًا، وسيُنظر إليه على أنه استهداف للشعب الفلسطيني بدلًا من الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة. تدمير السلام
إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، فإنه سيؤدي إلى إضعاف فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو الحل الوحيد المقبول دوليًا لإنهاء الصراع. وبدلًا من محاسبة إسرائيل على الاحتلال والتوسع الاستيطاني، يسعى ترمب لتصدير أزمة الاحتلال إلى دول عربية أخرى، مما يعمق الجراح ويشعل المنطقة بالمزيد من التوترات.

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