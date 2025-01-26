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توتر جديد في غزة بسبب خلاف على بنود الهدنة

1/26/2025 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) تجددت معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة بعد أن منعت إسرائيل آلاف السكان من العودة إلى منازلهم في المناطق الشمالية، بحجة عدم التزام حركة حماس باتفاق الهدنة، التوتر تفاقم مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مدنيين تجمعوا عند نقاط التفتيش، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة آخرين، بينهم طفل، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
خلافات الرهائن
واتفاق وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يسمح بعودة النازحين عبر ممر ((نتساريم)) إلى شمال غزة، تعطل بسبب خلاف بين إسرائيل وحماس حول إطلاق سراح رهينة إسرائيلية. واتهمت إسرائيل حركة حماس بتغيير ترتيب الإفراج عن الرهائن المتفق عليه، بينما ردت حماس بتحميل إسرائيل مسؤولية انتهاك الهدنة وعرقلة عودة النازحين.
فادي السنوار، أحد النازحين، عبّر عن استيائه قائلاً: ((مصير أكثر من مليون إنسان مرتبط بشخص واحد، لا قيمة لنا، نحن مجرد أرقام))، وعلى الجانب الآخر، ناشدت نادية قاسم، وهي أم لخمسة أطفال، السماح لهم بالعودة قائلة: ((نعيش في عذاب منذ أشهر، لا نملك سوى الانتظار)).
إطلاق نار
وبحسب مستشفى العودة في غزة، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على التجمعات ثلاث مرات خلال الليل وحتى صباح الأحد، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي بشأن الحادث، في حين استمر التحذير الإسرائيلي للسكان بالبقاء بعيدًا عن المنطقة العازلة ونقاط التفتيش، التي ما زالت تخضع لسيطرة الجيش.
أزمة ممتدة
والحرب، التي اندلعت في أكتوبر 2023 بعد هجوم حماس، أدت إلى مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من القطاع وتشريد أكثر من مليوني شخص، وعلى الرغم من الهدنة، فإن التوترات ما زالت قائمة مع استمرار إطلاق سراح الرهائن بالتزامن مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين، حيث أُطلق سراح أكثر من 200 أسير فلسطيني مقابل عدد من الرهائن الإسرائيليين. المرحلة المقبلة
ويعد وقف إطلاق النار الحالي جزءًا من خطة طويلة الأمد لإنهاء الحرب المستمرة، لكنه يواجه تحديات متزايدة.
بينما تعمل الوساطات الدولية بقيادة الولايات المتحدة وقطر ومصر على معالجة النزاعات، لا تزال المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن إطلاق سراح مزيد من الرهائن وإنهاء العمليات العسكرية، بعيدة عن التحقق.
وفي الوقت الذي يتمسك فيه الفلسطينيون بحق العودة وإعادة إعمار ديارهم، تقول نادية: ((سنعود إلى منازلنا مهما كانت التحديات، حتى لو كانت أطلالاً، سنبنيها من جديد)).

أبرز النقاط حول الخلاف بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار:
1. تعليق عودة النازحين الفلسطينيين
إسرائيل منعت آلاف الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار يسمح بذلك.
2. الخلاف على ترتيب الرهائن
إسرائيل اتهمت حركة حماس بتغيير ترتيب الإفراج عن الرهائن، حيث كان من المفترض إطلاق سراح رهينة إسرائيلية محددة يوم السبت، لكن ذلك لم يحدث.
3. اتهامات متبادلة بخرق الاتفاق
إسرائيل اتهمت حماس بعدم الالتزام ببنود الهدنة.
حماس ردت باتهام إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق واستخدام قضية الرهائن كذريعة لتأخير عودة الفلسطينيين.
4. إطلاق النار على المدنيين
القوات الإسرائيلية أطلقت النار على حشود من الفلسطينيين الذين تجمعوا عند نقاط التفتيش للعودة إلى منازلهم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
5. المنطقة العازلة وممر نتساريم
إسرائيل حذرت الفلسطينيين من الاقتراب من المنطقة العازلة على طول الحدود ومن ممر ((نتساريم))، الذي كان يفترض أن يكون الممر الآمن لعودة النازحين.
6. ضغط دولي لحل الأزمة
وسطاء دوليون مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر يعملون على معالجة النزاع لضمان استمرارية وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده.
7. التبعات الإنسانية
الفلسطينيون يعانون من أوضاع إنسانية صعبة مع استمرار النزوح، وسط اتهامات لإسرائيل بتأخير عودتهم واستمرار الحصار المفروض على القطاع.

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