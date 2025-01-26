العالمي والقلعة يضربان بقوة

(MENAFN
- Al Watan)
استعاد النصر المركز الثالث بدوري
روشن السعودي للمحترفين مؤقتا، بتغلبه على ضيفه الفتح 3 / 1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ17
سجل للعالمي مدافع الفتح مروان سعدان ((41))، ومحمد سيماكان ((57))، وكريستيانو رونالدو((87)) وللنموذجي مراد باتنا((72))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 35 نقطة ثالثا، وبقي النموذجي على 9 نقاط في المركز الأخير.
وعلى إستاد الجوهرة ضرب الأهلي بقوة وتغلب على ضيفه الرياض 5 / صفر، سجل لقلعة الكؤوس إيفان توني((5، 72 ضربة جزاء))، وزياد الجهني((60))، وروبرتو فيرمينيو((63))، ورياض محرز((88))، ليرفع الراقي رصيده إلى 32 نقطة خامسا، وظل مدرسة الوسطى على 25 نقطة وتراجع للمركز
وقفز الخليج إلى المركز السابع بتفوقه على مضيفه الأخدود 2 /1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، سجل للدانة صالح أبو الشامات((66))، ومحمد شريف((69))، ولأسود نجران لاعب الخليج خالد السميري بالخطأ في مرماه((90+ 5))، ليصل الدانة إلى 26 نقطة سابعا متأخرا عن الشباب بفارق الأهداف، وظل الأخدود على 15 نقطة في المركز
وعلى ملعبه خرج التعاون بتعادل سلبي مع ضيفه العروبة، ليحصد الذئاب النقطة الـ23 في المركز الثامن، ووصل حلوة الجوف للنقطة الـ14 في المركز الـ16.
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