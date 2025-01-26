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العالمي والقلعة يضربان بقوة

1/26/2025 2:14:25 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد النصر المركز الثالث بدوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتا، بتغلبه على ضيفه الفتح 3 / 1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الـ17

سجل للعالمي مدافع الفتح مروان سعدان ((41))، ومحمد سيماكان ((57))، وكريستيانو رونالدو((87)) وللنموذجي مراد باتنا((72))، ليرفع فارس نجد رصيده إلى 35 نقطة ثالثا، وبقي النموذجي على 9 نقاط في المركز الأخير.

وعلى إستاد الجوهرة ضرب الأهلي بقوة وتغلب على ضيفه الرياض 5 / صفر، سجل لقلعة الكؤوس إيفان توني((5، 72 ضربة جزاء))، وزياد الجهني((60))، وروبرتو فيرمينيو((63))، ورياض محرز((88))، ليرفع الراقي رصيده إلى 32 نقطة خامسا، وظل مدرسة الوسطى على 25 نقطة وتراجع للمركز

وقفز الخليج إلى المركز السابع بتفوقه على مضيفه الأخدود 2 /1، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، سجل للدانة صالح أبو الشامات((66))، ومحمد شريف((69))، ولأسود نجران لاعب الخليج خالد السميري بالخطأ في مرماه((90+ 5))، ليصل الدانة إلى 26 نقطة سابعا متأخرا عن الشباب بفارق الأهداف، وظل الأخدود على 15 نقطة في المركز

وعلى ملعبه خرج التعاون بتعادل سلبي مع ضيفه العروبة، ليحصد الذئاب النقطة الـ23 في المركز الثامن، ووصل حلوة الجوف للنقطة الـ14 في المركز الـ16.

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