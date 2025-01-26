انخفاض أسعار السيارات المصدرة من كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 8 سنوات - جريدة البورصة



الرئيسية



والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول 1.2 مليون دولار منحة يابانية لتطوير دار الأوبرا المصرية “الضرائب” توفر أكواد تفعيل مجانية للتسجيل على منظومة احتساب ضريبة الأجور 2.57 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الدين المحلى فى 20 يوما

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول 1.2 مليون دولار منحة يابانية لتطوير دار الأوبرا المصرية “الضرائب” توفر أكواد تفعيل مجانية للتسجيل على منظومة احتساب ضريبة الأجور 2.57 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الدين المحلى فى 20 يوما

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية السيارات انخفاض أسعار السيارات المصدرة من كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 8 سنوات كتب : البورصة خاص الأحد 26 يناير 2025

أظهرت بيانات صادرة عن جمعية مصنعي السيارات الكورية (KAMA) اليوم الأحد أن سعر الوحدة للسيارات المصدرة من كوريا الجنوبية انخفض العام الماضي لأول مرة منذ 8 سنوات، وسط تباطؤ طويل الأمد في مبيعات السيارات الكهربائية.

وبحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية“يونهاب” ، صدرت كوريا الجنوبية 2.78 مليون وحدة من السيارات بقيمة 64.1 مليار دولار أمريكي العام الماضي، وبلغ متوسط سعر التصدير لكل وحدة 23 ألفا و48 دولارا، بانخفاض قدره 221 دولارا مقارنة بالعام الذي سبقه .. ويعد هذا هو أول انخفاض على أساس سنوي منذ عام 2016، عندما كان سعر الوحدة 14 ألفا و 264 دولارا.

موضوعات5 ملايين دولار استثمارات ((الأمل للسيارات)) لتجميع طرازين ((SUV)) من علامة ((فورثينج)) الاتحاد الأوروبى يدرس برنامج تحفيز لمصنعى السيارات الكهربائية “ستيلانتيس” لصناعة السيارات تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في مصانعها بأمريكا

وعلى مدار السنوات الماضية، أظهر سعر الوحدة نموا ثابتا، وبلغ ذروته عند 23 ألفا و 369 دولارا في عام 2023 بفضل ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية ذات الأسعار المرتفعة.

وسجلت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة ارتفاعا مطردا من 4.21 مليارات دولار في عام 2018 إلى 23.48 مليار دولار في عام 2023، لكنها انخفضت إلى 22.43 مليار دولار العام الماضي.

وبشكل خاص، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في الخارج بنسبة 26.6% على أساس سنوي إلى 254 ألف وحدة.