((الاتحادية للضرائب)): 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم - جريدة البورصة



الرئيسية



والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول 1.2 مليون دولار منحة يابانية لتطوير دار الأوبرا المصرية “الضرائب” توفر أكواد تفعيل مجانية للتسجيل على منظومة احتساب ضريبة الأجور 2.57 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الدين المحلى فى 20 يوما

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر



الرئيسية



البورصة والشركات



البنوك



العقارات



الاقتصاد المصرى



أسواق



استثمار وأعمال



السيارات



الاتصالات والتكنولوجيا



الطاقة



الاقتصاد الأخضر



النقل والملاحة



الاقتصاد العالمى



المسؤولية المجتمعية



مقالات الرأى



منوعات

مالتيميديا

آخر الأخبار

الاقتصاد المصرى “البورصة” تنشر التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول 1.2 مليون دولار منحة يابانية لتطوير دار الأوبرا المصرية “الضرائب” توفر أكواد تفعيل مجانية للتسجيل على منظومة احتساب ضريبة الأجور 2.57 مليار دولار استثمارات أجنبية فى الدين المحلى فى 20 يوما

البورصة والشركات

البنوك

استثمار وأعمال

العقارات الاقتصاد الأخضر

لا يوجد نتائج اظهار كل النتائجلا يوجد نتائج اظهار كل النتائج



لا يوجد نتائج اظهار كل النتائج الرئيسية الاقتصاد العالمى ((الاتحادية للضرائب)): 2.9 مليار درهم مبالغ ضريبية استردها مواطنون عن بناء مساكنهم كتب : البورصة خاص الأحد 26 يناير 2025

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات العربية المتحدة، أن أنظمتها الرقمية لرد ضريبة القيمة المضافة للفئات المؤهلة قانونًا لاسترداد الضريبة، ومن بينها نظام رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة ونظام رد الضريبة للسياح، حققت نتائج مُميَّزة خلال عام 2024 نتيجة خطط التطوير والتحديث المُتواصلة التي نفذتها في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

وأوضحت الهيئة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية“وام”، اليوم الأحد – أن المجموع التراكمي للطلبات المُعتمدة لمواطنين ومواطنات استردوا ضريبة القيمة المُضافة التي سددوها عن بناء مساكنهم المُشيدة حديثا بلغ 34.9 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت 2.9 مليار درهم منذ بِدء تقديم الخدمة قبل أكثر من ست سنوات حتى نهاية العام الماضي، مُقابل مجموع تراكمي حتى نهاية عام 2023 بلغ أكثر من 27 ألف طلب بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 27.52% في عدد الطلبات المُعتمدة، و32% في قيمة المبالغ المُستردة.

موضوعاتبلومبرج: خطط ترامب لترحيل المهاجرين تحدث صدمة للاقتصاد الأمريكى تقرير: الصين قد تتجه إلى فترة طويلة من الركود بسبب أزمة العقارات ونقص السكان البنك الدولى يحث باكستان على مضاعفة الاستثمارات لتعزيز النمو

وبلغ عدد الطلبات المُعتمدة خلال عام 2024، لاسترداد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة 7520 طلبا بقيمة إجمالية بلغت 704.38 مليون درهم.

وأكدت الهيئة، حرصها على التوسع في نشر أجهزة الخدمة الذاتية التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات رد الضريبة للسياح عند مغادرتهم الدولة بشكل آلي بالكامل في دقيقتين تقريبًا لكل معاملة، لافتة إلى توفر هذه الأجهزة في العديد من المراكز التجارية الرئيسية“المولات” والفنادق، إضافة إلى منافذ مغادرة السياح للدولة .