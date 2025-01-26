CGTN: الدمج بين التراث والتكنولوجيا: حفل مهرجان الربيع 2025 لمجموعة CMG يصل إلى مرحلته النهائية

MENAFN - EIN Presswire) نشرت CGTN مقالاً يتناول أهمية حفل مهرجان الربيع، المعروف باسم Chunwan، باعتباره حدثًا مهمًا لجميع الصينيين، ودوره في تعزيز الروابط التي تجمع المشاعر المشتركة لأفراد الجالية الصينية حول العالم. يسلّط المقال الضوء أيضًا على أن حفل 2025 سيجمع بين الثقافة الصينية التقليدية والتكنولوجيا الحديثة بكل سلاسة، ليقدم احتفالاً استثنائيًا بالثقافة الصينية.

بكين, Jan. 26, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

دخل حفل مهرجان الربيع 2025 لمجموعة China Group (CMG)، الذي يُعَد أحد أهم أركان احتفالات رأس السنة الصينية، مرحلته النهائية من التحضيرات. يشتهر هذا الحدث السنوي، المعروف في الصين باسم Chunwan، بأهميته الثقافية الكبيرة، حيث يجمع بين الابتكار والتراث، ما يجذب انتباه الجمهور في الصين ومن حول العالم.

اختتم الحفل تجربة الأداء الرابعة في يوم 22 يناير، حيث تم الانتهاء من تحديد العروض الأدائية والعناصر التقنية. بفضل التقنيات المتطورة للواقع المعزز (AR) والواقع الافتراضي (VR)، يعد العرض بتقديم تجربة مذهلة، حيث يمزج بين الأعمال الكلاسيكية مثل الأغاني والرقص والعروض المسرحية الهزلية والحوارات المتبادلة مع عناصر تفاعلية تتيح للجمهور التفاعل وتجتذب شريحة أوسع، خاصةً بين الأجيال الشابة.

وتعزيزًا للأجواء الاحتفالية، كشف الحفل عن تميمته الرسمية "Si Sheng Sheng"، وهي ثعبان أخضر لامع يرمز إلى عام الثعبان. يتضمن التصميم المستوحى من الثقافة الصينية التقليدية تفاصيل دقيقة مثل الأنماط الحلزونية الموجودة على صولجان "Ruyi" الفضي المطلي بالذهب الذي تم اكتشافه في معبد فامن بإقليم شانشي شمال غرب الصين، والذي يرمز إلى الرخاء. ويحتوي مجسم التميمة على داليات معلقة متشابكة ترمز إلى الحيوية، ويزينه أزهار مثل البَغُوْنية والمَغْنُولية والفاوانيا، التي تم تصميمها باستخدام تقنيات التَثْقِيب الرائعة. يمزج التصميم المُتقَن بين التراث والبراعة الفنية، ليعكس روح الاحتفال بمهرجان الربيع.

مزيج بين التقاليد والمعاصرة

أصبح حفل مهرجان الربيع، منذ انطلاقته في عام 1983، حدثًا ثقافيًا بارزًا في احتفالات رأس السنة الصينية، حيث يحتفي بتراث البلاد من خلال عروض أدائية مثل الأوبرا والأغاني الفلكلورية والرقص والعروض المسرحية الهزلية والحوارات المتبادلة. وبينما يتم الإبقاء على هذه التقاليد هذا العام، سيحتضن الحفل أساليبًا إبداعية حديثة.

يستلهم تصميم مسرح حفل 2025 من صولجان "Ruyi"، وهو قطعة أثرية صينية تقليدية ترمز إلى تحقيق الأمنيات. ويربط المسرح المُصمّم على شكل صولجان بين المؤدّين والجمهور، مما يخلق أجواءً متناغمة. ستُدمَج عناصر من تقاليد مهرجان الربيع، مثل فن قص الورق وفن دُمى الظل وفن العُقد الصينية في مرئيات العرض وأزيائه وكلماته، مما يبرز الأصالة الثقافية.

وتشمل العروض البارزة عرض The Pillars، وهو عرض غنائي راقص مستوحى من محور بكين المركزي، الذي تم إدراجه مؤخرًا ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة UNESCO. ويحتفي العرض بالبراعة المعمارية للصين القديمة، ويجمع بين الموضوعات التاريخية والمؤثرات البصرية المذهلة. ومن أبرز العروض الأخرى عرض Beauty by the Water، الذي يدمج بين الباليه والرقص الصيني التقليدي لتجسيد جَمال حركة وانسيابية الماء، على أنغام أغنية At the Waterside.

اعتمد حفل مهرجان الربيع، في السنوات الأخيرة، على التكنولوجيات الحديثة لإعادة إحياء الفنون التقليدية. وسيعزز حفل 2025 هذا التوجّه: حيث سيتم تطوير أشكال الفن التقليدي، مثل أوبرا بكين وأوبرا خنان، باستخدام التأثيرات المسرحية الحديثة والوسائط المتعددة؛ بينما سيتحول الرقص الفلكلوري إلى تجارب متعددة الأبعاد من خلال التفاعل الرقمي وإضافات التصوير المُجَسّم. إن الدمج بين التكنولوجيا والثقافة لا يقتصر على إحياء الفنون التقليدية فحسب، بل ويعمق أيضًا علاقة الجمهور بالتراث الثقافي للصين.

ارتباط عاطفي بين الصينيين

بالنسبة لملايين العائلات الصينية، يُعَد حفل مهرجان الربيع أكثر من مجرد حدث تلفزيوني - إنه تقليد مُحبَّب للاحتفال بالسنة الجديدة. إن مشاهدة الحفل معًا يرمز إلى الوحدة والمودة وفرحة لمّ الشمل. ويتجاوز الارتباط العاطفي الحدود الجغرافية، موحِّدًا العائلات في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب الاحتفاء بالروابط العائلية، يسلط الحفل الضوء على التغيرات والقضايا الاجتماعية من خلال عروضه المسرحية الهزلية والحوارات المتبادلة، مما يثير الضحك والتأمل في آنٍ واحد. وسيواصل حفل 2025 هذا التقليد، مستعرضًا رؤى متعمقة حول المواضيع الاجتماعية المعاصرة مع تجسيد روح العصر.

يستعرض الحفل أيضًا التنوع الثقافي للصين، مُبرزّا التقاليد والفنون الإقليمية التي تعزز الإحساس المشترك بالفخر والانتماء. ومن خلال مزجه بين الأجواء الاحتفالية والاحتفاء بالثقافة والفن المبتكر، يظل حفل مهرجان الربيع رمزًا دائمًا لوحدة الصين وهويتها الثقافية.

من المتوقع أن يمثل حدث هذا العام احتفالاً نابضًا بالحياة بالماضي ورؤية مشوّقة للمستقبل، ما يعزز دور الحفل كجسر يربط بين التراث والمعاصرة، وكرابط عاطفي بين الصينيين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى النقر على:



جهة الاتصال: ... -p

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.