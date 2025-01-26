حوارية حول فرص العمل المستحدثة في السوق الأردنية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جلسة حوارية بعنوان "مسح فرص العمل المستحدثة"، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، تناولت منهجية تطوير المسح الوظيفي لتعزيز دقة بيانات سوق العمل.



وقال بيان للمجلس اليوم الأحد، إن الجلسة الحوارية تعزز فهم القضايا المتعلقة بسوق العمل، وشرح المفاهيم الخاصة بمسح فرص العمل المستحدثة، وفهم الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل بناء على البيانات والمؤشرات التي يوفرها المسح، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة لزيادة كفاءة سوق العمل بما يتماشى مع احتياجاته، إضافة إلى الخروج بتوصيات تساعد الحكومة وصناع القرار على تطوير السياسات والخطط المستقبلية الخاصة بسوق العمل الأردني.



وأشار رئيس المجلس الدكتور موسى شتيوي، إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مسح فرص العمل المستحدثة لصانع القرار في تطويره للبرامج التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي؛ وخاصة المرتبطة منها بخلق فرص عمل جديدة.