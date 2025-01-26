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البريد الأردني يبحث تنفيذ مشروع العنونة الوطنية

1/26/2025 10:09:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، مع مدير عام المركز الجغرافي الملكي العميد المهندس معمر حدادين، تنفيذ مشروع العنونة الوطنية.


وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد، تم خلال اللقاء الذي حضرته مدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، مناقشة مساهمة المركز بتنفيذ المشروع من خلال تحديد عنوان وطني يربط الموقع الجغرافي بالرمز البريدي للمنطقة ورقم صندوق البريد لتسهيل عمليات التوصيل، بناء على توجيهات رئيس الوزراء بهذا الخصوص.


وتجول حدادين في متحف الطوابع البريدية، واطلع خلالها على محتويات المتحف من طوابع نادرة وتاريخية توثق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأردن منذ عهد الإمارة

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