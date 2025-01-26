المياه تواصل جلساتها التوعوية في المدارس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تواصل وزارة المياه والري / سلطة المياه تنفيذ الجلسات التوعوية وسلسلة المحاضرات لطلبة المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس
المملكة.
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاء توعويا لطلبة مدارس أكاديمية دروب في عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.
وأكد اللقاء أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتها في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تضمن عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.
MENAFN26012025000208011052ID1109130231
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.