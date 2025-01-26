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المياه تواصل جلساتها التوعوية في المدارس

1/26/2025 9:04:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل وزارة المياه والري / سلطة المياه تنفيذ الجلسات التوعوية وسلسلة المحاضرات لطلبة المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثاني في مختلف مدارس المملكة.


وبحسب بيان للوزارة، اليوم الأحد، نظمت سلطة المياه - شؤون الإعلام والاتصال لقاء توعويا لطلبة مدارس أكاديمية دروب في عمان، حول الواقع المائي في الأردن والتحديات التي تواجهه وطرق الاستخدام الأمثل للمياه من خلال اتباع سلوكيات صحيحة لترشيد استهلاك المياه.


وأكد اللقاء أهمية تفعيل دور الأندية المائية في المدارس وضرورة مشاركتها في حماية المياه والحد من هدرها للمساهمة في مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.


وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء تضمن عرض فيديوهات لتعريف الطلاب بالواقع المائي في الأردن وتحديات شح المياه، بالإضافة إلى توزيع مواد توعوية على الطلاب لتحفيزهم على الممارسات المائية السليمة.

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