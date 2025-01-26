الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى بلجيكا.
ويرافق جلالته في زيارة العمل التي تبدأ، يوم بعد غد الثلاثاء، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
وتسبق زيارة العمل إلى بلجيكا، زيارة خاصة قصيرة.
وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.
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