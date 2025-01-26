Sunday, 26 January 2025 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك يغادر في زيارة عمل إلى بلجيكا

1/26/2025 9:04:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الأحد، في زيارة عمل إلى بلجيكا.
ويرافق جلالته في زيارة العمل التي تبدأ، يوم بعد غد الثلاثاء، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وتسبق زيارة العمل إلى بلجيكا، زيارة خاصة قصيرة.


وأدى سمو الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

MENAFN26012025000208011052ID1109130229

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث