شهيد و15 جريحًا برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون، اليوم الأحد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.



وبحسب بيان العودة، فإن إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال حدث في منطقتي "تبة النويري" غرب مخيم النصيرات، ومدخل البريج، إثر استهداف حشود كانت تنتظر السماح لها بالعودة إلى مناطق في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 15 آخرين.