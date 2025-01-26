وزير الدولة عطاف يتسقبل نائبة وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية

(MENAFN
- APO Group)
استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائبة وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدة كاتيا كيول.
سمح اللقاء باستعراض واقع وآفاق الشراكة بين الجزائر وألمانيا، لاسيما في شقيها الاقتصادي والثقافي، وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول التحديات والرهانات التي تطرح نفسها في منطقة الساحل الصحراوي.
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of Foreign Affairs, People's Democratic
Republic of Algeria.
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