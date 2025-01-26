وزير الدولة عطاف يتسقبل نائبة وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية

استقبل الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، نائبة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدة كاتيا كيول.

سمح اللقاء باستعراض واقع وآفاق الشراكة بين الجزائر وألمانيا، لاسيما في شقيها الاقتصادي والثقافي، وكذا تبادل الرؤى والتحاليل حول التحديات والرهانات التي تطرح نفسها في منطقة الساحل الصحراوي.

توزيع APO Group بالنيابة عن of Foreign Affairs, People's Republic of Algeria.