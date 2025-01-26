مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع الخدميَّة في قطاعيّ المياه والزِّراعة.



وقرَّر المجلس في هذا الصَّدد الموافقة على استكمال إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع مياه الصرف الصحي في منطقة عين غزال، وذلك من خلال تعديل الاتفاقيَّة المتعلِّقة بتمويل المشروع مع الاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار والتَّنمية، وتقديم منحة إضافيَّة لدعم المشتريات والإشراف على أعمال المشروع حتى إنجازه بالكامل قبل نهاية العام الحالي.



ويتضمَّن المشروع استكمال إنشاء خط ناقل للمياه العادمة من منطقة عين غزال إلى محطة الخربة السمرا لاستيعاب كميات المياه العادمة ومعالجتها في المحطَّة.



كما قرَّر المجلس استكمال إجراءات تتعلَّق بتمويل مشروع دعم مصادر المياه في وادي الأردن، وذلك من خلال الموافقة على الاتفاقيَّة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة (24,3) مليون يورو.



ويهدف المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المائيَّة في وادي الأردن، من خلال إعادة تأهيل شبكات الري، وإنشاء ناقل مياه مغلق ليحل جزئيَّاً محل قناة الملك عبد الله من أجل تقليل خسائر المياه، بالإضافة إلى إنشاء خزَّان لتخزين المياه؛ وذلك لتمكين سلطة وادي الأردن من إمداد المزارعين باحتياجاتهم من المياه في أوقات الجفاف ونقص المياه، وكذلك تقليل فاقد المياه.



وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن بتخصيص ما يُقارب 1300 دونم من أراضي قريتيّ ريضان العقيلية وبئر مذكور في العقبة لإقامة مشاريع زراعيَّة، بهدف التوسُّع في مشاريع الإنتاج الزراعي التي توفِّر فرص عمل للمجتمع المحلِّي.



وسيتمّ بموجب القرار تأجير هذه الأراضي لإقامة مشاريع زراعيَّة لمنتجات تتناسب مع طبيعة المنطقة، وإنتاج الأعلاف، وذلك سنداً لأحكام المادة (6) من اتفاقية تفويض الصلاحيات ونقل المهام الموقعة بين سلطة وادي الأردن وشركة تطوير وادي عربة، ووفقاً للإحداثيات التي حدَّدتها سلطة وادي الأردن.

واشترط القرار إقامة المشروع خلال (3) سنوات من تاريخ صدور موافقة مجلس الوزراء، وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة.



على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية الأوضاع الضَّريبيَّة لـ(674) شركة ومكلَّفاً.



ويأتي القرار في ضوء استمرار الحكومة بإجراء التَّسويات ومعالجة القضايا العالقة؛ بهدف تحفيز النَّشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحرِّك رئيس ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.



وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2025؛ وذلك انسجاماً مع متطلَّبات التَّحديث الإداري وبما ينسجم مع الأدلَّة الإرشاديَّة الصَّادرة عن هيئة الخدمة والإدارة العامة.



ويأتي النِّظام لغايات تطوير عمل المجلس والمهام التي يقوم بها في ظلّ اتساع نطاق عمله في دعم المبادرات المتعلِّقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لغايات نشر الوعي والتثقيف بحقوقهم، والتنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والداعمة لتنفيذ المشاريع المتعلقة بمهام وصلاحيات المجلس المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



ويهدف النِّظام إلى تنظيم شؤون الموظفين والحفاظ عليهم وتطوير قدراتهم، والمساهمة في التطوير المؤسسي.

