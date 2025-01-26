الأردن يسمح للأجانب والسوريين خارج بلادهم بالدخول للمملكة دون موافقة مسبقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
اتخذت وزارة الداخلية قرارا يسمح للرعايا الأجانب والرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا واليابان، وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.
واشترط القرار حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، وليس كما كان معمولا به سابقاً حيث كان يشترط أن تكون مدة الإقامة ستة أشهر.
كما شمل هذا القرار المقيمين في كافة الدول الأوروبية بعد أن كان مقتصرا بشكل كبير على المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وشمل هذا القرار أيضا الرعايا السوريين المقيمين في الدول الأوروبية بعكس ما كان معمولا به سابقا.
وتأتي هذه القرارات استكمالاً للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف تنشيط الحركة السياحية بمختلف أشكالها واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وفي إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة والتي تتضمن إعادة النظر في العديد من الإجراءات المتخذة من قبلها بهذا الشأن، وبما يخدم الصالح العام، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من محركات لها علاقة باستقطاب الاستثمار الأجنبي وترسيخ الأردن كوجهة سياحية عالمية في مجالات السياحة المختلفة (الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك صناعة الأفلام).
وفي بيان صحفي صدر عن الوزارة هذا اليوم الاحد، تم التأكيد على معاملة الرعايا العرب الذين لا زالوا بحاجة الى موافقة مسبقة لدخول أراضي المملكة والمقيمين منهم في الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى موافقة مسبقة الدخول إلى المملكة بنفس معاملة مواطني تلك الدول، شريطة حصولهم على إقامات سارية المفعول لمدة أربع أشهر.
وأكدت الوزارة بان هذه القرارات مبنية على أسس ومنهجية عنوانها المصلحة العليا للدولة والتي تم فيها مراعاة كافة الجوانب التي تخدم منظومة الأمن الوطني الشامل.
وفي ذات السياق تمت الإشارة في البيان الصحفي الصادر عن الوزارة إلى السماح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأمريكية بالدخول إلى أراضي المملكة وبغض النظر عن كونهم قد استخدموا هذه التأشيرات للدول التي أصدرتها أم لا، والتأكيد كذلك على منح من يحصل على تأشيرة دخول الى المملكة لمدة خمس سنوات وعدة سفرات إذن إقامة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المركز الحدودي عند كل سفرة دون الحاجة الى مراجعة المراكز الأمنية.
كما أكدت الوزارة في البيان الصادر عنها بأنه سيتم السماح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المرافقين لكفلائهم من رعايا تلك الدول بالدخول الى المملكة برفقة أصحاب العمل والحصول على إقامة مؤقتة من خلال المراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر ويأتي ذلك تسهيلا على المغتربين الأردنيين وكذلك الحال بالتسهيل على أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بزيارة المملكة.
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