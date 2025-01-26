الأردن يسمح للأجانب والسوريين خارج بلادهم بالدخول للمملكة دون موافقة مسبقة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اتخذت وزارة الداخلية قرارا يسمح للرعايا الأجانب والرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا واليابان، وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية بالدخول إلى المملكة دون الحاجة إلى موافقات مسبقة.

واشترط القرار حصولهم على إقامة سارية المفعول في تلك الدول لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، وليس كما كان معمولا به سابقاً حيث كان يشترط أن تكون مدة الإقامة ستة أشهر.

كما شمل هذا القرار المقيمين في كافة الدول الأوروبية بعد أن كان مقتصرا بشكل كبير على المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي، وشمل هذا القرار أيضا الرعايا السوريين المقيمين في الدول الأوروبية بعكس ما كان معمولا به سابقا.



وتأتي هذه القرارات استكمالاً للإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بهدف تنشيط الحركة السياحية بمختلف أشكالها واستقطاب أكبر عدد ممكن من السياح ورجال الأعمال والمستثمرين وفي إطار المراجعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة والتي تتضمن إعادة النظر في العديد من الإجراءات المتخذة من قبلها بهذا الشأن، وبما يخدم الصالح العام، ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من محركات لها علاقة باستقطاب الاستثمار الأجنبي وترسيخ الأردن كوجهة سياحية عالمية في مجالات السياحة المختلفة (الثقافية والطبيعية، والسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة المؤتمرات، وكذلك صناعة الأفلام).



وفي بيان صحفي صدر عن الوزارة هذا اليوم الاحد، تم التأكيد على معاملة الرعايا العرب الذين لا زالوا بحاجة الى موافقة مسبقة لدخول أراضي المملكة والمقيمين منهم في الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى موافقة مسبقة الدخول إلى المملكة بنفس معاملة مواطني تلك الدول، شريطة حصولهم على إقامات سارية المفعول لمدة أربع أشهر.

وأكدت الوزارة بان هذه القرارات مبنية على أسس ومنهجية عنوانها المصلحة العليا للدولة والتي تم فيها مراعاة كافة الجوانب التي تخدم منظومة الأمن الوطني الشامل.

وفي ذات السياق تمت الإشارة في البيان الصحفي الصادر عن الوزارة إلى السماح لحاملي تأشيرة الشنغن والتأشيرة الأمريكية بالدخول إلى أراضي المملكة وبغض النظر عن كونهم قد استخدموا هذه التأشيرات للدول التي أصدرتها أم لا، والتأكيد كذلك على منح من يحصل على تأشيرة دخول الى المملكة لمدة خمس سنوات وعدة سفرات إذن إقامة لمدة ثلاثة أشهر من خلال المركز الحدودي عند كل سفرة دون الحاجة الى مراجعة المراكز الأمنية.

كما أكدت الوزارة في البيان الصادر عنها بأنه سيتم السماح لعمال المنازل المرافقين لكفلائهم الأردنيين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك المرافقين لكفلائهم من رعايا تلك الدول بالدخول الى المملكة برفقة أصحاب العمل والحصول على إقامة مؤقتة من خلال المراكز الحدودية لمدة ثلاثة أشهر ويأتي ذلك تسهيلا على المغتربين الأردنيين وكذلك الحال بالتسهيل على أشقائنا من دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بزيارة المملكة.