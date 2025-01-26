Sunday, 26 January 2025 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرة للاحتلال تقصف مخيم بلاطة خلال تشييع جثمان الشهيد حشاش

1/26/2025 8:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - قصفت طائرة مسيرة للاحتلال، اليوم الأحد، بصاروخ تحذيري مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة، خلال تشييع الشهيد أحمد محمود حشاش.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن مسيرة أطلقت صاروخا تحذيريا باتجاه المقبرة خلال التشييع دون أن ينفجر، الأمر الذي أدى لإخلاء المقبرة بشكل فوري.

وأشارت إلى أن شرطة هندسة المتفجرات الفلسطينية توجهت للمكان للتحقيق في الحادثة، وطلبت عدم الاقتراب من الموقع.

يتبع...

MENAFN26012025000205011050ID1109130161

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث