مسيرة للاحتلال تقصف مخيم بلاطة خلال تشييع جثمان الشهيد حشاش

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - قصفت طائرة مسيرة للاحتلال، اليوم الأحد، بصاروخ تحذيري مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة، خلال تشييع الشهيد أحمد محمود حشاش.

وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن مسيرة أطلقت صاروخا تحذيريا باتجاه المقبرة خلال التشييع دون أن ينفجر، الأمر الذي أدى لإخلاء المقبرة بشكل فوري.

وأشارت إلى أن شرطة هندسة المتفجرات الفلسطينية توجهت للمكان للتحقيق في الحادثة، وطلبت عدم الاقتراب من الموقع.

يتبع...