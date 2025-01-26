مسيرة للاحتلال تقصف مخيم بلاطة خلال تشييع جثمان الشهيد حشاش

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - قصفت طائرة مسيرة للاحتلال، اليوم الأحد، بصاروخ تحذيري مقبرة الشهداء بمخيم بلاطة، خلال تشييع الشهيد أحمد محمود حشاش.
وأفادت مصادر محلية وأمنية، بأن مسيرة أطلقت صاروخا تحذيريا باتجاه المقبرة خلال التشييع دون أن ينفجر، الأمر الذي أدى لإخلاء المقبرة بشكل فوري.
وأشارت إلى أن شرطة هندسة المتفجرات الفلسطينية توجهت للمكان للتحقيق في الحادثة، وطلبت عدم الاقتراب من الموقع.
يتبع...
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