رئيس الوزراء يتفقد سير عمل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة للمحافظات الجنوبية

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأحد، غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة (المحافظات الجنوبية)، حيث اطلع على سير عمل وتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة الحكومية في قطاع غزة، والتنسيق الميداني في التدخلات الإغاثية، وبمشاركة مجموعة من الطواقم الميدانية العاملة في القطاع عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأكد رئيس الوزراء تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع غرفة العمليات الحكومية، من أجل توسيع استعادة الخدمات الأساسية سواء والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية، والإغاثة والإنعاش الاقتصادي وصولا لإعادة الإعمار الشامل.

كما أكد مصطفى متابعة احتياجات أبناء شعبنا في الضفة الغربية عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة خاصة في محافظات شمال الضفة التي تتعرض لعدوان مستمر من جيش الاحتلال والمستوطنين.

وقال رئيس الوزراء: "حجم معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة كبير، وهذا يتطلب جهود الجميع من مجتمع مدني وقطاع خاص والشركاء الدوليين لمساندة الحكومة في تنفيذ تدخلاتها وخطة الاستجابة في القطاع".

من جانبها، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد جهود غرفة العمليات الحكومية، في دعم الإغاثة الطارئة، وخطط الإيواء المؤقت والتحضيرات لإزالة الركام، وصولا للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

واستمع مصطفى من لجنة الإيواء والمكونة من وزارات الأشغال والحكم المحلي وسلطة المياه والأراضي وسلطة الطاقة وجمعية الهلال الأحمر ودائرة شؤون اللاجئين حول تحديد مراكز الإيواء والاستفادة من الأراضي الحكومية في القطاع من أجل إقامة المراكز عليها على شكل خيم أو مساكن مؤقتة، وتوفير الخدمات الأساسية للتجمعات السكانية.

هذا وكانت اللجنة قد أعدت نموذجا خاصا ببيانات كل موقع إيواء مقترح ويجري تعميمه ودراسته مع كافة الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية لتحضير كل البيانات اللازمة لكل موقع إيواء سيجري تحضيره.

كما اطلع رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من أجل استعادة العملية التعليمية بشكل تدريجي في المدارس التي ستكون متاحة للدراسة، وزيادة فترات التعليم إلى ثلاث فترات.

إلى جانب ذلك، عملت غرفة العمليات الحكومية على تشكيل مجموعة من عدة مؤسسات حكومية لوضع تفاصيل الخطط التنفيذية لإزالة الركام بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الشريكة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

إلى ذلك، قدم الهلال الأحمر عرضا عن الجهود التي يتم بذلها في قطاع غزة لاستعادة الخدمات الصحية في محافظات شمال القطاع بالشراكة مع وزارة الصحة، ومنها: تفعيل 26 نقطة طبية في كافة أنحاء القطاع، والعمل على نقل المستشفى الميداني لشمال القطاع، واستمرار تنسيق الجهود والاتصالات مع الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الدولي لدخول المساعدات لقطاع غزة عبر كافة المعابر، وكذلك مستشفيات ميدانية إضافية.

من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في غرفة العمليات تقديم كل الدعم الممكن لجهود الحكومة ومساندتها في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في إزالة الركام والدعم اللوجستي للطواقم العاملة في الميدان.

يذكر أن غرفة العمليات الحكومية تضم ممثلين عن أكثر من 20 مؤسسة رسمية، وتعمل عبر فرق عمل من مختلف الوزارات والهيئات في الضفة والقطاع، وتستعين بمؤسسات أخرى بحسب الاحتياج.