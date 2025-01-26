رئيس الوزراء يتفقد سير عمل غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة للمحافظات الجنوبية

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - تفقد رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الأحد، غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة (المحافظات الجنوبية)، حيث اطلع على سير عمل وتنفيذ خطة الاستجابة الطارئة الحكومية في قطاع غزة، والتنسيق الميداني في التدخلات الإغاثية، وبمشاركة مجموعة من الطواقم الميدانية العاملة في القطاع عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد رئيس الوزراء تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس، الذي أجرى اتصالا هاتفيا مع غرفة العمليات الحكومية، من أجل توسيع استعادة الخدمات الأساسية سواء التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات البلدية، والإغاثة والإنعاش الاقتصادي وصولا لإعادة الإعمار الشامل.
كما أكد مصطفى متابعة احتياجات أبناء شعبنا في الضفة الغربية عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة خاصة في محافظات شمال الضفة التي تتعرض لعدوان مستمر من جيش الاحتلال والمستوطنين.
وقال رئيس الوزراء: "حجم معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة كبير، وهذا يتطلب جهود الجميع من مجتمع مدني وقطاع خاص والشركاء الدوليين لمساندة الحكومة في تنفيذ تدخلاتها وخطة الاستجابة في القطاع".
من جانبها، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة سماح حمد جهود غرفة العمليات الحكومية، في دعم الإغاثة الطارئة، وخطط الإيواء المؤقت والتحضيرات لإزالة الركام، وصولا للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
واستمع مصطفى من لجنة الإيواء والمكونة من وزارات الأشغال والحكم المحلي وسلطة المياه والأراضي وسلطة الطاقة وجمعية الهلال الأحمر ودائرة شؤون اللاجئين حول تحديد مراكز الإيواء والاستفادة من الأراضي الحكومية في القطاع من أجل إقامة المراكز عليها على شكل خيم أو مساكن مؤقتة، وتوفير الخدمات الأساسية للتجمعات السكانية.
هذا وكانت اللجنة قد أعدت نموذجا خاصا ببيانات كل موقع إيواء مقترح ويجري تعميمه ودراسته مع كافة الهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية لتحضير كل البيانات اللازمة لكل موقع إيواء سيجري تحضيره.
كما اطلع رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من أجل استعادة العملية التعليمية بشكل تدريجي في المدارس التي ستكون متاحة للدراسة، وزيادة فترات التعليم إلى ثلاث فترات.
إلى جانب ذلك، عملت غرفة العمليات الحكومية على تشكيل مجموعة من عدة مؤسسات حكومية لوضع تفاصيل الخطط التنفيذية لإزالة الركام بالتنسيق مع المؤسسات الدولية الشريكة وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
إلى ذلك، قدم الهلال الأحمر عرضا عن الجهود التي يتم بذلها في قطاع غزة لاستعادة الخدمات الصحية في محافظات شمال القطاع بالشراكة مع وزارة الصحة، ومنها: تفعيل 26 نقطة طبية في كافة أنحاء القطاع، والعمل على نقل المستشفى الميداني لشمال القطاع، واستمرار تنسيق الجهود والاتصالات مع الهلال الأحمر المصري والصليب الأحمر الدولي لدخول المساعدات لقطاع غزة عبر كافة المعابر، وكذلك مستشفيات ميدانية إضافية.
من جانبه، أكد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في غرفة العمليات تقديم كل الدعم الممكن لجهود الحكومة ومساندتها في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة في إزالة الركام والدعم اللوجستي للطواقم العاملة في الميدان.
يذكر أن غرفة العمليات الحكومية تضم ممثلين عن أكثر من 20 مؤسسة رسمية، وتعمل عبر فرق عمل من مختلف الوزارات والهيئات في الضفة والقطاع، وتستعين بمؤسسات أخرى بحسب الاحتياج.
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