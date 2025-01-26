أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثمان الطفلة ليلى الخطيب

MENAFN - Palestine News ) جنين / PNN - شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الأحد، جثمان الشهيدة الطفلة ليلى الخطيب، إلى مثواها الأخير.

وانطلق موكب التشييع من الرازي في مدينة جنين، إلى منزل الطفلة في مثلث الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليها، قبل مواراتها الثرى.

وأدى المشاركون في التشييع صلاة الجنازة على جثمان الشهيدة، ثم سار الموكب إلى مقبرة البلدة حيث تم مواراتها الثرى.

وكانت الطفلة الخطيب قد أصيبت برصاص الاحتلال في رأسها خلال اقتحام الاحتلال مثلث الشهداء مساء أمس، نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث وصفت حالتها بـ"الحرجة" ليعلن عن استشهادها متأثرة بإصابتها، كما أصيبت سيدة خلال الاقتحام بالرصاص الحي في يدها وشظايا رصاص برأسها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 15 مواطنا، وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين، والمرافق العامة، والخاصة، والبنية التحتية، بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.