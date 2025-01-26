الاحتلال يقتحم بلدة الرام شمال القدس وسط مواجهات
التاريخ
1/26/2025 8:09:10 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وسط مواجهات.
وأفاد مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام بكثافة بمحيط الجدار، دون أن يبلغ عن إصابات.
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