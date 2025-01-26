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مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون خيام مواطن في الأغوار

1/26/2025 8:09:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار / PNN - اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيام أحد المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا خياما تعود للمواطن يوسف أبو عواد في منطقة "ذراع عواد" قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.

وفي تطور لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب يوسف نضال أبو عواد من خيام ذويه في المنطقة.

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