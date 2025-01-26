مستعمرون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون خيام مواطن في الأغوار

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار / PNN - اقتحم مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خيام أحد المواطنين في الأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا خياما تعود للمواطن يوسف أبو عواد في منطقة "ذراع عواد" قرب حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية.
وفي تطور لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب يوسف نضال أبو عواد من خيام ذويه في المنطقة.
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