تمهيدا للضم: اللجنة الوزارية للتشريع تصادق على بيع أراض للمستوطنين بالضفة

MENAFN - Palestine News ) تل أبيب -PNN- صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم، الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة، بشكل يتناقض مع القانون الدولي ويعتبر خطوة تمهد لتنفيذ مخطط الضم إلى جانب تزوير عقود شراء أراضي.

وستصوت الهيئة العامة للكنيست على مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون، من حزب الصهيونية الدينية، باسم "لوبي أرض إسرائيل" في الكنيست، ووقع عليه 40 عضو كنيست في اللوبي.

وجاء في مشروع القانون أن "بإمكان أي شخص شراء حقوقا في الأراضي في منطقة يهودا والسامرة، كما في أي مكان آخر".

وكانت اللجنة الوزارية للتشريع قد بحثت في مشروع القانون هذا، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ولم تقرر تحويله إلى الكنيست للتصويت عليه وإنما أن تعيد البحث اليوم.

وفي الوضع الحالي، ليس بإمكان الإسرائيليين شراء أراض في الضفة الغربية بصورة مباشرة، إلا من خلال شركات مسجلة في سجل الشركات في "الإدارة المدنية"، وإصدارها تصريح لصفقة كهذه.

وكان رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قدم في الماضي مشروع قانون مشابه بعنوان "إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة". ويعتبر اليمين الإسرائيلي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سيوافق على أن تنضم إسرائيل مناطق في الضفة إليها، وفق ما نصت عليه خطة "صفقة القرن" التي طرحها ترامب في ولايته السابقة.

وحذرت حركة "سلام الآن" من أن مشروع القانون هو "خطوة ضم أخرى بمبادرة اليمين الخلاصي. ويسعى مشروع القانون إلى السماح للمستوطنين بشراء أراض من دون أي رقابة، في جميع أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى مالكي المكان، بكل ما يعني ذلك، في الضفة الغربية".

وأضافت أن "مشروع القانون يمنح مجموعة صغيرة من المستوطنين المتطرفين إمكانية شراء أراض وبعد ذلك إقامة مستوطنات فيها، سواء كان ذلك في قلب الخليل أو في أي مكان آخر. وعدا ذلك، لا توجد للكنيست صلاحية لسن قوانين في منطقة ليست تحت السيادة الإسرائيلية، بينما محاولة إسرائيلية لفرض قانون يسنه الكنيست على منطقة محتلة، يعني الضم وانتهاك سافر للقانون الدولي".

وشددت "سلام الآن" على أن مشروع القانون يشكل ثغرة لصفقات عقارية مشبوهة ومزورة.



