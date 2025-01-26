الخليلي تبحث سبل التعاون مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI)

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - بحثت شؤون المرأة منى الخليلي، مع مستشار مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI) في فلسطين سلطان ياسين، تعزيز العلاقات في إشراك النساء والشباب في المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها انسجاما مع التطورات الراهنة في ظل تداعيات حرب الإبادة على غزة والعدوان على الضفة الغربية بما فيها القدس.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرضت الخليلي، الجهود التي تبذلها الوزارة على الصعيد الدولي لتسليط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية ومعاناتها، خاصة في مدينة القدس، التي تشهد انتهاكات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على النساء، كما استعرضت الآثار المترتبة على العدوان والإغلاقات المستمرة على المدن.

وأكدت استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في جهود التعافي والإغاثة في قطاع غزة من خلال خطط تهدف لتعزيز صمود المواطنين، وأهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسة لتطوير التعاون المستقبلي.

وأشارت إلى التزام الحكومة الحالية بتنفيذ خطة عمل تستند إلى استراتيجية شاملة لدعم وحماية النساء وتمكينهن في جميع المجالات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية وحشد الدعم والمناصرة الدولي والإقليمي انطلاقا من الإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة للأعوام 2025-2027.

من جانبه، أعرب ياسين عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكدة التزام المؤسسة بدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم المرأة الفلسطينية، وذلك استنادا لمنهاج عملهم القائم على الوساطة والحوار وتقديم خدمات الدعم والخبرة لتسوية النزاعات.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم لقاء افتراضي مع MCI الدولية بهدف التشاور حول مبادرات وبرامج من خلال إشراك النساء والشباب.