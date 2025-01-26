الخليلي تبحث سبل التعاون مع مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI)

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحثت وزيرة
شؤون المرأة منى الخليلي، مع مستشار مؤسسة مارتي أهتيساري للسلام (CMI) في فلسطين سلطان ياسين، تعزيز العلاقات في إشراك النساء والشباب في المبادرات والبرامج المزمع تنفيذها انسجاما مع التطورات الراهنة في ظل تداعيات حرب الإبادة على غزة والعدوان على الضفة الغربية بما فيها القدس.
وناقش الطرفان خلال الاجتماع، اليوم الأحد، ضرورة تعزيز الجهود الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرضت الخليلي، الجهود التي تبذلها الوزارة على الصعيد الدولي لتسليط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية ومعاناتها، خاصة في مدينة القدس، التي تشهد انتهاكات مستمرة تؤثر بشكل مباشر على النساء، كما استعرضت الآثار المترتبة على العدوان والإغلاقات المستمرة على المدن.
وأكدت استعداد الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها في جهود التعافي والإغاثة في قطاع غزة من خلال خطط تهدف لتعزيز صمود المواطنين، وأهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسة لتطوير التعاون المستقبلي.
وأشارت إلى التزام الحكومة الحالية بتنفيذ خطة عمل تستند إلى استراتيجية شاملة لدعم وحماية النساء وتمكينهن في جميع المجالات السياسية، الاجتماعية، والاقتصادية وحشد الدعم والمناصرة الدولي والإقليمي انطلاقا من الإطار الاستراتيجي لعمل الوزارة للأعوام 2025-2027.
من جانبه، أعرب ياسين عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة، مؤكدة التزام المؤسسة بدعم القضايا العادلة للشعب الفلسطيني وتعزيز التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم المرأة الفلسطينية، وذلك استنادا لمنهاج عملهم القائم على الوساطة والحوار وتقديم خدمات الدعم والخبرة لتسوية النزاعات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم لقاء افتراضي مع MCI الدولية بهدف التشاور حول مبادرات وبرامج من خلال إشراك النساء والشباب.
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