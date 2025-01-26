"دبي للثقافة" تثري رصيدها الإبداعي بـ 8 جوائز ستيفي

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يناير 2025:
أَثْرَتْ هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" رصيد إنجازاتها بحصولها على 8 جوائز ضمن "جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2025"، التي تُعد واحدة من أبرز الجوائز المرموقة عالمياً التي تحتفي بالابتكار والتميّز المؤسسي، ويعكس هذا الفوز حجم الجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز ثقافة التميز في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، ويبرز دورها الفاعل في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.
ونالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، الجائزة الذهبية ضمن فئة "جائزة المرأة الأكثر ابتكاراً للعام" تكريماً لإسهاماتها في إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة الهادفة إلى دعم القطاع الثقافي والفني، وتهيئة بيئة عمل إيجابية قادرة على تمكين المرأة، كما حصدت أيضاً الجائزة الفضية ضمن فئة "قائد الفكر للعام"، تقديراً لجهودها في قيادة العديد من المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، ودعم أصحاب المواهب، فيما كُرمت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في "دبي للثقافة" بالجائزة الذهبية ضمن فئة "الأكثر إبداعاً في مجال التسويق أو الإعلانات المبتكرة لهذا العام".
في المقابل، حصدت مبادرة "أبطال رمضان" الجائزة الذهبية ضمن فئة "الإنجازات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية"، حيث تمكنت المبادرة من تقديم نموذج مبتكر للعمل الإنساني، بينما نالت صفحة "دبي للإبداع" (Creative Dubai) جائزة ذهبية ضمن فئة "صفحة الانستغرام الأكثر ابتكاراً"، في حين حصلت صفحة "منصة سكة" الجائزة البرونزية في نفس الفئة، كما حصلت الهيئة على جائزتين ذهبيتين ضمن فئة "الابتكار في إدارة وتخطيط وممارسات الموارد البشرية"، وفئة "الابتكار لقسم أو فريق الموارد البشرية" في القطاع الحكومي.
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