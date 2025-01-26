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الخارجية تطالب باستجابة دولية عاجلة لدعم جهود الحكومة في الإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة

1/26/2025 7:06:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بالاستجابة العاجلة لدعم حكومة دولة فلسطين في تنفيذ خطتها للإغاثة الطارئة والإنعاش المبكر، وصولا إلى إعادة إعمار قطاع غزة دون تأخير أو إبطاء.

وشددت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، على أهمية تمكين الحكومة من توفير حلول فورية لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني، خاصة مئات الآلاف من المواطنين الذين ينتظرون العودة إلى شمال قطاع غزة المدمر، حيث تنعدم فيه مقومات الحياة الأساسية.

وأكدت الخارجية أن هذه الجهود ضرورية لضمان صمود المواطنين وبقائهم على أرض وطنهم، وتعزيز الوحدة الوطنية بإشراف وقيادة المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين.

ورأت أن الاستجابة الدولية لهذه الجهود تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتتماشى مع الإجماع العالمي على تحقيق السلام ومبدأ حل الدولتين.

وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة الفلسطينية قد بدأت بالفعل خطوات عملية في الإغاثة والتحضير لإعادة الإعمار من خلال "غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية"، لإغاثة شعبنا المنكوب نتيجة حرب الإبادة والتهجير المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.

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