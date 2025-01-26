حماس ترد على دعوات ترمب بخصوص ترحيل الغزيين للأردن

MENAFN - Amman Net) قال الناطق باسم حماس حازم قاسم إلى اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد سكان غزة إلى الاردن ومصر ، وقال إن "تصريحات ترامب خطيرة وتتماشى مع مواقف اليمين المتطرف الإسرائيلي".

وتابع "اقتراح ترامب لن يمر ولن يقبله أي فلسطيني."

كما علق القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري الأحد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" قائلا "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم".

وقال أبو زهري في إفادة صحفية: "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد الحرب".

وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع الرئيس المصري بشأن ذلك أيضا.