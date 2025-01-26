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الصفدي: نتطلع لزيادة التعاون التجاري والثقافي مع هنغاريا

1/26/2025 7:05:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الأحد، السفير الهنغاري المعتمد لدى المملكة اتيلا كالي، حيث تباحثا في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين.
وأكد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حريص دوماً على تعزيز العلاقات مع الأصدقاء في هنغاريا، مشيراً إلى أهمية تنمية وتطوير العلاقات لتعود بالنفع على الشعبين والبلدين الصديقين خصوصاً في مجالات التبادل التجاري والثقافي.
وقال الصفدي: نتطلع لزيادة المنح الدراسية المقدمة للطلبة الأردنيين في الجامعات الهنغارية، ونحرص على مزيد من التعاون مع برلمان هنغاريا نحو تعميق التعاون في المجالات كافة.
من جهته أشاد السفير كالي، بالدور الأردني بقيادة جلالة الملك، حيال قضايا المنطقة عبر السعي نحو تحقيق الأمن والاستقرار والدفع دوما بالحل السلمي لمختلف الأزمات.


وأكد دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعن تقديرها الكبير للجهود التي يقدمها جلالة الملك تجاه موقع عُمّاد السيد المسيح في المغطس.

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