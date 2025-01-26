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وفاة شاب طعناً بالرمثا ... والأمن العام يكشف التفاصيل

1/26/2025 7:05:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شاب ثلاثيني إثر تلقيه طعنة بأداة حادة من قبل آخر يوم أمس الأول اثر خلافات بينهما في لواء الرمثا ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر ، الأحد، إنه تم اسعاف الشاب وما لبث أن فارق الحياة ، مشيراً أن الأجهزة الامنية ضبطت الفاعل وبوشرت التحقيقات في القضية.

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