وفاة شاب طعناً بالرمثا ... والأمن العام يكشف التفاصيل

وفاة شاب طعناً بالرمثا ... والأمن العام يكشف التفاصيل
التاريخ
1/26/2025 7:05:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توفي شاب ثلاثيني إثر تلقيه طعنة بأداة حادة من قبل آخر يوم أمس الأول اثر خلافات بينهما في لواء الرمثا ، وفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري .
وقال المصدر ، الأحد، إنه تم اسعاف الشاب وما لبث أن فارق الحياة ، مشيراً أن الأجهزة الامنية ضبطت الفاعل وبوشرت التحقيقات في القضية.
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