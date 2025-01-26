ممثل سوري يحذر من فوضى حمص: الوضع خطير جدا - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في فيديو نشره مساء السبت على حسابه في فيسبوك، علق الممثل السوري جمال سليمان على ما يجري في حمص، مؤكداً أن ما يحدث هناك أمر "خطير جداً" إثر وقوع حوادث قتل على يد مسلحين.



ودعا إلى محاكمة المجرمين بطرق قانونية دون اللجوء إلى "الانتقامات الفردية" أو العنف العشوائي.

كما حذر من الفوضى ومن الانجرار إلى العنف وحمل السلاح، مشدداً على ضرورة تنفيذ العدالة عبر القضاء.



تصريحات سليمان أثارت جدلاً واسعاً بين متابعيه، بين مؤيدين لما قاله وآخرين ربطوا الحادثة بما وصفوه بـ "فلول النظام" الذين رفضوا تسليم أسلحتهم.

لبنان 24