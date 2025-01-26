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أحلام ترد بكلمات مؤثرة على كارول سماحة بعد طرح ألبومها الجديد

1/26/2025 7:05:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ردّت الفنانة الإماراتية أحلام على زميلتها اللبنانية كارول سماحة بعد طرح الأخيرة ألبومها الجديد "العناق الأخير"، والذي نال إشادات واسعة من جمهورها والنقاد.


وقالت أحلام عبر حسابها على منصة "إكس": "أغلى من يكتب لي فنانتي الغالية اللي بحبها وأعتز بها، نتمنى حضورك في رياض العز ونشوف لك حفلة كبيرة في موسم الرياض، وأنا أول الحضور. والنجاح كمان بيلبق لك، بحبك وأهديك العناق الأخير."


وكانت كارول سماحة قد وجّهت في وقت سابق رسالة إلى أحلام عبر "إكس"، حيث قالت: "التجدد والإبهار دايمًا ملعبك حبيبتي أحلام، مبروك الألبوم الجديد.. النجاح بيلبقلك."


بهذا التبادل اللطيف، أكدت الفنانتان دعمهما المتبادل، وأثارتا تفاعلًا واسعًا من متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

لبنان 24

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