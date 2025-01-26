القسام تنشر كمائن الموت الجزء الثاني في بيت حانون - فيديو

القسام تنشر كمائن الموت الجزء الثاني في بيت حانون - فيديو
التاريخ
1/26/2025 7:05:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتائب القسام مقطعاً مصوراً الجزء الثاني من سلسلة كمائن الموت والتحام مجاهدي الكتائب مع جنود وآليات الاحتلال في بيت حانون .
وضم المقطع لقطات مصورة للحظة استهداف كتائب القسام لجنود وآليات الاحتلال بشكل دقيق ، موقعة فيهم قتلى وإصابات بشكل كبير في اللحظات والأيام الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار .
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