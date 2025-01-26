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القسام تنشر كمائن الموت الجزء الثاني في بيت حانون - فيديو

1/26/2025 7:05:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام مقطعاً مصوراً الجزء الثاني من سلسلة كمائن الموت والتحام مجاهدي الكتائب مع جنود وآليات الاحتلال في بيت حانون .
وضم المقطع لقطات مصورة للحظة استهداف كتائب القسام لجنود وآليات الاحتلال بشكل دقيق ، موقعة فيهم قتلى وإصابات بشكل كبير في اللحظات والأيام الأخيرة قبل إعلان وقف إطلاق النار .


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