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أسباب نفضة الجسم المفاجئة: تعرف على أبرز العوامل التي تؤدي إليها

1/26/2025 7:05:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قد يعاني بعض الأشخاص من نفضة مفاجئة في الجسم، وهي حركات لا إرادية تؤدي إلى قلق وتوتر. في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأسباب التي قد تقف وراء نفضة الجسم المفاجئة، وكيفية التعامل معها.


أسباب نفضة الجسم المفاجئة نفضة الجسم قد تحدث بسبب عدة عوامل، من أبرزها:
الإجهاد والتوتر: مما يؤدي إلى تقلصات عضلية.
قلة النوم: التي تساهم في زيادة حساسية الجسم.
الإفراط في تناول الكافيين: مثل القهوة والشاي.
انخفاض السكر في الدم: الذي يسبب نفضة الجسم والتعرق.
اضطرابات عصبية: وبعض الأدوية مثل أدوية الاكتئاب والربو.
جفاف الجسم: نتيجة نقص الماء.
ارتفاع الحرارة: قد تؤدي لظهور النفضة.
اضطرابات الغدة الدرقية: التي تؤثر على وظائف الجسم.

متى يجب استشارة الطبيب؟

من المهم استشارة الطبيب إذا تكررت النفضات أو ظهرت أعراض أخرى مثل:
ضعف العضلات أو صعوبة في التوازن.
فقدان الإحساس أو اضطرابات في الكلام.
تغييرات في الرؤية.

تشخيص وعلاج نفضة الجسم يتم تشخيص النفضة عبر الفحص السريري، ويشمل العلاج:
النوم الجيد والابتعاد عن التوتر.
الحد من تناول الكافيين.
علاج طبي أو طبيعي حسب السبب.
استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض.


إن استشارة الطبيب المختص عند استمرار نفضة الجسم أمر ضروري للوقاية من مضاعفات محتملة.

الكونسلتو

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