تمارين فعّالة لنحت البطن وتقوية العضلات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تمارين تقوية عضلات البطن هي من أهم العوامل التي تساهم في نحت البطن وتقوية المنطقة المركزية للجسم. إليك بعض التمارين المستهدفة التي يمكن أن تساعدك في تحقيق هذا الهدف:

- تمارين البطن (Crunches):

استلقِ على ظهرك مع ثني ركبتيك وقدميك مسطحتين على الأرض.

ضع يديك خلف رأسك أو عبر صدرك.

ارفع رأسك وكتفيك نحو ركبتيك مع الحفاظ على عضلات بطنك مشدودة.

كرر التمرين لعدة مرات.

- البلانك (Plank):

استلقِ على بطنك ورفع جسمك على أصابع قدميك وكوعي يديك.

حافظ على جسمك مشدودًا في خط مستقيم من الرأس إلى الكعبين.

حاول البقاء في هذا الوضع لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، ثم استرح.

- تمرين الدراجة (Bicycle Crunches):

استلقِ على ظهرك مع رفع قدميك بشكل موازٍ للأرض.

حرك ساقك اليمنى كما لو أنك تدير دراجة، في حين أن مرفقك الأيسر يقترب من ركبتك اليمنى.

ثم قم بتبديل الحركة بحيث تقترب مرفقك الأيمن من ركبتك اليسرى.

- التمارين الهوائية (Cardio Exercises):

التمارين مثل المشي السريع، الجري، السباحة أو ركوب الدراجة الهوائية تساعد في حرق الدهون الزائدة في الجسم بشكل عام، بما في ذلك منطقة البطن.

- تمرين الرفع الساقي (Leg Raises):

استلقِ على ظهرك مع الحفاظ على ساقيك ممدودتين.

ارفع ساقيك معًا باتجاه السقف بشكل مستقيم، ثم اخفضهما ببطء نحو الأرض دون أن تلمس الأرض.

كرر التمرين لعدة مرات.

ممارسة هذه التمارين بانتظام، جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن، يساعد في تقليل الدهون الزائدة وتحسين مظهر عضلات البطن.



