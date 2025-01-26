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الاحتلال يخطر بهدم قرية النعمان شرق بيت لحم

1/26/2025 7:05:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بهدم جميع منازل قرية النعمان شرق بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي النعمان جمال الدرعاوي، بأن قوات الاحتلال برفقة موظفين من بلدية الاحتلال في القدس اقتحموا القرية، وألصقوا إخطارات على واجهات 45 منزلًا مأهولًا، يتضمن هدمها بحجة عدم الترخيص، علمًا أنها بنيت قبل عام 1948، وآخر منزل بني عام 1993.
وأضاف الدرعاوي أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تهجير سكان القرية وضمها لحدود بلدية الاحتلال في القدس، مشيرًا إلى أنه قبل عام ونصف أقرت محكمة الاحتلال العسكرية بفرض ضريبة الأملاك "الارنونا" على جميع المنازل في القرية، التي أخطرت بالهدم 6 مرات سابقًا، فيما تم دفع ما بين 30-60 ألف شيقل عن كل منزل.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أصدرت سلطات الاحتلال العام الماضي 903 إخطارات بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، تركز توزيعها في محافظات الخليل بـ 180 إخطارًا، ومحافظة أريحا والأغوار بـ 140 إخطارًا، ثم محافظة بيت لحم بـ 126 إخطارًا، تخللها إصدار 20 إخطارًا تستهدف برية بيت لحم الشرقية.
ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال عام 2024 ما مجموعه 684 عملية هدم، هدمت خلالها 903 منشآت في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس، وتضرر جراء ذلك 4332 شخصًا، منهم 2320 طفلًا وطفلة.
وتركزت عمليات الهدم في محافظات القدس بـ 190 عملية هدم، ثم محافظة الخليل بـ 172 عملية هدم، ومحافظة بيت لحم بـ 68 عملية هدم.
وفا


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