MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سيشهد عام 2025 الحالي "نوعا ما من التسوية" للصراع في أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة لن تتمكن من إجبار روسيا على فعل أي شيء دون أخذ مصالحها في الاعتبار.أعلن ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقال: "يجب علينا نحن الأوروبيون الانفصال عن حاملة الطائرات الأمريكية هذه، واتخاذ القرارات بأنفسنا.

هذه دارنا. سنتخذ القرارات. سيكون هناك نوع من الخاتمة هذا العام. أنا لا أقول إن الحرب ستنتهي وما إلى ذلك، على الأغلب سيستمر الصراع لفترة طويلة".



وشدد لوكاشينكو على أنه لا يجوز ومن غير الممكن الضغط على روسيا والإيعاز لها.



وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لن تتمكن أمريكا من إجبار روسيا (في سياق الصراع الأوكراني) - يجب أن ننطلق من هذا. لا يمكن الضغط علينا أو التلاعب بنا، وخاصة روسيا".

RT