بيلاروسيا تتوقع انتهاء الصراع في أوكرانيا في عام 2025

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
سيشهد عام 2025 الحالي "نوعا ما من التسوية" للصراع في أوكرانيا، ولكن الولايات المتحدة لن تتمكن من إجبار روسيا على فعل أي شيء دون أخذ مصالحها في الاعتبار.
أعلن ذلك الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقال: "يجب علينا نحن الأوروبيون الانفصال عن حاملة الطائرات الأمريكية هذه، واتخاذ القرارات بأنفسنا.
هذه دارنا. سنتخذ القرارات. سيكون هناك نوع من الخاتمة هذا العام. أنا لا أقول إن الحرب ستنتهي وما إلى ذلك، على الأغلب سيستمر الصراع لفترة طويلة".
وشدد لوكاشينكو على أنه لا يجوز ومن غير الممكن الضغط على روسيا والإيعاز لها.
وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لن تتمكن أمريكا من إجبار روسيا (في سياق الصراع الأوكراني) - يجب أن ننطلق من هذا. لا يمكن الضغط علينا أو التلاعب بنا، وخاصة روسيا".
RT
MENAFN26012025000208011052ID1109130088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.