رئيس مجلس الشورى يترأس أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ترأس علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم (الأحد) أعمال الجلسة الخامسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن يُحاط المجلس علمًا من كريمة محمد العباسي، الأمين العام لمجلس الشورى، بالرسائل الواردة من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين وتوزيع المياه من محطة الدور المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقريـر لجنـة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024م، وذلك بحضور الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات.

وأكد مقرر اللجنة السيد عبدالله علي النعيمي، أن موافقة اللجنة على مشروع القانون تأتي توافقًا مع الأهداف والمبررات التي يسعى لتحقيقها، حيث إن مملكة البحرين تمتلك تجربة متميزة في مجال التطور الرقمي والتكنولوجي، ومن ثم يأتي انضمامها لمنظمة التعاون الرقمي استكمالًا لجهودها الوطنية في هذا المجال، وكخطوة استراتيجية تُرسخ سعيها لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الابتكار وتمكين وتسريع التحول الرقمي.

وأشار المقرر إلى حرص مملكة البحرين كعضو مؤسس في المنظمة على دعم أنشطتها ومبادراتها، كما سبق لها أن ترأست مجلس المنظمة عام 2023م، حيث تأسست منظمة التعاون الرقمي عام 2020م، بمبادرة ودعم من خمس دول وهي (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان)، في حين انضمت لها لغاية الآن 16 دولة وهي (البحرين، السعودية، الأردن، الكويت، المغرب، عمان، قطر، نيجيريا، بنغلادش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، اليونان، باكستان، رواندا)، فضلًا عن وجود ما يقارب 39 مراقبًا من القطاعات غير الحكومية سواء خاصة أو ممثلة للمجتمع المدني.

وأكد المقرر أهمية عمل المنظمة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الرقمية وتحقيق التنسيق مع الدول الموقعة على الميثاق، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى المنظمة يُسهم في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن مد جسور التعاون والتواصل الدولي ليتمكن الشباب ورواد الأعمال من تبادل الأفكار والمعرفة في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح المقرر أن اللجنة ارتأت ضرورة تعزيز التعاون على المستوى الدولي لمواجهة المخاطر الناشئة عن التطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع، التي تتطلب مواجهتها تكثيف التعاون والتنسيق الدولي ووضع الاستراتيجيات اللازمة لغاية خلق بيئة رقمية وسيبرانية آمنة، تُمكن الدول والمؤسسات والأفراد من تحقيق طموحاتهم الرقمية في ظل التقدم الرقمي الهائل الذي يشهده العالم.

وبيّن أن التحول الرقمي يُعد أحد أهم توجهات الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، كما يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ركيزة أساسية لاقتصاد المملكة وازدهاره، وأحد العوامل الرئيسية لتنوع الاقتصاد وخلق الفرص الاقتصادية الجديدة، وهو ما يتسق مع مساعي المنظمة في زيادة حجم الاقتصاد الرقمي وتوسيع السوق الرقمية بين الدول والكيانات الموقعة على الميثاق.

وفي ضوء ما استعرضته اللجنة ضمن تقريرها، وما استمع إليه المجلس من مداخلات ووجهات نظر بخصوص مشروع القانون من الأعضاء، قرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

بعد ذلك، ناقش المجلس تقريرًا للجنة المرافق العامة والبيئة بشأن ‏الاقـتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) إلى قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م (بصيغته المعدلة)، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتور محمد علي حسن علي، طارق جليل الصفار، وذلك بحضورغانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب.

وأوضح مقرر اللجنة علي حسين الشهابي، أن الاقتراح بقانون يهدف إلى إضافة بند جديد إلى المادة (20) من قانون تنظيم المباني النافذ نصه الآتي: "يصدر الوزير بالتنسيق مع المجالس البلدية قرارًا بتحديد الأيام والأوقات التي يُحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر".واستعرض المقرر الاعتبارات التي استندت عليها اللجنة للتوصية بجواز نظر الاقتراح بقانون، مبينًا أنه بحسب المادة (31) من الدستور، فقد أعطت الحق للمشرع أن يتدخل لتعديل قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977م باعتبار أن ذلك يتمثل في المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، موازنًا بينها ومرجحًا لما يراه أنسبها لمضمونها وأجدرها بتحديد مصالح الجماعة، واختيار أصلحها ملاءمة للوفاء بمتطلبات الموضوع الذي يتناوله التنظيم.

وذكر المقرر أن اللجنة ارتأت أن الاقتراح بقانون يخول الوزير -بالتنسيق مع المجالس البلدية- سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، والحالات الاستثنائية التي يجوز فيها مباشرة تلك الأعمال أثناء الحظر، وذلك بهدف توفير أقصى درجات الراحة وخلق بيئة هادئة لساكني المباني المجاورة لمواقع العمل، وتوفير السلامة والراحة بعيدًا عن مصادر الضوضاء والإزعاج.

وأشار المقرر إلى أنه مراعاة للمقتضيات العملية وتفعيلًا لمبدأ المفاضلة بين البدائل واختيار أكثرها رُجحانًا في سبيل بلوغ أهداف الاقتراح بقانون، ارتأى مقدمو الاقتراح بقانون تعديل صيغته بما يتلاءم مع الواقع العملي والتنظيمي عبر إضافة مادة جديدة برقم (21 مكررًا) بدلًا من إضافة بند برقم (ه) إلى المادة (20) النافذة من ذات القانون محل التعديل، واضعةً في الحسبان الملاحظات القيّمة التي أبداها ممثلو الحكومة الموقرة في اجتماعات اللجنة حين نظر الاقتراح بقانون.

وأشار مقرر اللجنة إلى أن المادة الأولى من الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) جاءت بصياغة تحمل المرونة الكافية لتحقيق الهدف المنشود من الاقتراح، حيث روعي في صياغتها إعطاء البلدية سلطة إصدار القرار اللازم لتحديد أوقات حظر بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، وأن تحديد أوقات العمل والحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر، دون غيرها من أعمال المقاولات الأخرى التي لا تشكل إزعاجًا وفقًا لما تراه البلدية، كما أن الحظر مقتصرٌ على بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، دون أن يمتد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها المناطق العمرانية الجديدة غير المأهولة بالسكان، وأن يتضمن قرار البلدية تحديدًا للحالات الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بتلك الأعمال المحظور إتيانها من بناء أو هدم أو حفر في أوقات الحظر، مثل حالات الحفر لإصلاح مواسير المياه أو الصرف الصحي أو غيرها من الأعمال العاجلة التي قد يشكل إهمال إصلاحها خطرًا لا يقبل التأجيل.

وأكد المقرر أنه إذا كانت وزارة العمل قد أصدرت العديد من القرارات بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات الهندسية والمدنية ووقايتهم من المخاطر في المنشآت ومواقع العمل، فإن المصلحة العامة تقتضي قيام البلدية بإصدار القرار اللازم بتحديد الأوقات التي يحظر فيها مباشرة بعض أعمال البناء والهدم والحفر في المناطق السكنية، وقايةً للسكان من الضوضاء وتوفيرًا للراحة اللازمة لهم في ظل ما تشهده المملكة من زيادة في حركة التشييد والبناء.

ولفت إلى أن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) وازن بين راحة القاطنين والساكنين وما قد يحمله الاقتراح بقانون من تأثير على قطاع المقاولات والإنشاءات من الناحية الاقتصادية، ولذلك أناط للبلدية مسألة تقدير أوقات الحظر وأعمال البناء والهدم والحفر المحظور إتيانها في تلك الأوقات في المناطق السكنية.

وفيما يتعلق بالمخالفة والعقوبة، ذكر المقرر أن مخالفة القرار الذي يصدر من البلدية في الشأن معاقب عليه بنص الفقرة الرابعة من المادة (23) من قانون تنظيم المباني النافذ، وعليه فإن تنظيم حظر مباشرة بعض أعمال البناء أو الهدم أو الحفر الوارد بالاقتراح بقانون محل الرأي مقترن بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة (23) إذا ما أصدرت البلدية قرارًا ينظم ذلك، ومن ثم فإن من يخالف أحكام القرار الذي يجوز إصداره بناءً على الاقتراح بقانون المعروض، يضع نفسه تحت طائلة العقوبة سالفة الذكر.

وفي ضوء ما دار من نقاش، وبناء على تبريرات اللجنة بخصوص رأيها النهائي، قرر المجلس الموافقة على جواز نظر الاقتراح بقانون المذكور، وإحالته إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون.