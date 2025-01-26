وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرعى حفل“جائزة العمل” بنسخته الرابعة

MENAFN - Asdaf News) برعاية معالي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يُقام في الرياض يوم الأربعاء المقبل، حفل“جائزة العمل” في نسخته الرابعة، لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي سيُعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير2025.

وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمنشآت المتميزة وتشجيعها على تبني نماذج الأعمال الممتثلة لمعايير بيئة العمل الداعمة؛ الذي يسهم في رفع تنافسيتها وجاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص، كما تسهم هذه المبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين بيئات العمل وتعزيز دورها في تنمية وتطوير مهارات كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطورهم الوظيفي، بما يعزز من مستوى الأداء والتنافسية في سوق العمل السعودي، وتتميز نسخة هذا العام بتنافس أكثر من 190 ألف منشأة في القطاع الخاص على 30 جائزة موزعة على أربعة مسارات رئيسة هي:“مسار التوطين”، و”مسار بيئة العمل”، و“مسار المهارات والتدريب”، و”مسار الرئيس التنفيذي”، بمشاركة ما يقارب مليون ونصف موظف في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى للجائزة عام 2021؛ كُرمت 69 منشأة متميزة، ويشهد كل عام زيادة في عدد المنشآت الفائزة؛ مما يعكس تأثير الجائزة الإيجابي في تحفيز القطاع الخاص على تحسين بيئات العمل وتعزيز التميز؛ ويُسهم بشكل ملموس في تطوير سوق العمل السعودي، وتعتمد الجائزة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتضمن الشمولية والتنوع، حيث تأخذ في اعتبارها اختلاف أحجام المنشآت ومستوياتها التنظيمية،؛ فهي تستهدف جميع أنواع المنشآت، من العملاقة والكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة، مع مراعاة الفروق بينها في مجالاتها، مما يتيح لجميع المنشآت الفرصة للتنافس والتطور وفقًا لإمكانياتها وأهدافها.

وتُعد“جائزة العمل” منصة مهمة لتكريم الجهود البارزة في القطاع الخاص، وفرصة قيّمة لإبراز تميزها في مجالات التوطين، وبيئة العمل، والتدريب، والقيادة؛ مما يسهم في تعزيز سوق العمل السعودي وجعله أكثر جاذبية وتنافسيه لمواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل

الوسوم#المؤتمر الدولي لسوق العمل GLMC #جائزة العمل #وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية