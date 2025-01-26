السيد شايب يلتقي بأبناء الجالية المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا

في إطار مواصلة الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية الإيطالية الصديقة، التقى كاتب الدولة، لدى الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، السيد سفيان شايب، مع بنات وأبناء جاليتنا المقيمين بمقاطعات شمال إيطاليا التابعة للقنصلية العامة للجزائر بميلانو.

وشكل هذا اللقاء الأخوي، الذي جرى في جو تفاعلي وودي، فرصة للاطلاع على أوضاع جاليتنا بهذه المنطقة والاستماع إلى آرائهم والإصغاء إلى انشغالاتهم والاجابة على تساؤلاتهم المختلفة.

وكما كان هذا اللقاء الذي جرى في العاصمة الاقتصادية الإيطالية، مناسبة لاستعراض مختلف التدابير التحفيزية المقدمة لتشجيع إشراك الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الحركية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا. كما سمحت أيضا بالتنويه بالديناميكية التي تشهدها الحركة الجمعوية الجزائرية بهذا البلد، والتي تعتبر تجربة حيوية في مجال تنظيم وهيكلة الجالية.

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