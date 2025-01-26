ترامب يقرر تعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا يشمل كل من المساعدات الجديدة والقائمة

(MENAFN
) كشف مذكرة قُدمت إلى وزارة الخارجية الأمريكية أن قرار الرئيس دونالد ترامب
بتعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا يشمل كل من المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يتضمن استثناءات للمساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر, وتم إصدار قرار التعليق من قبل ترامب بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين الموافق 20يناير، بهدف مراجعة فعالية المساعدات الخارجية وضمان توافقها مع السياسة الخارجية الأمريكية, ومع ذلك، لا يزال نطاق التعليق غير واضح، حيث أن الكونغرس الأمريكي هو الذي يحدد في النهاية تمويل الحكومة.
والمذكرة، التي وقعها وزير
الخارجية الجديد ماركو روبيو يوم الجمعة، وجهت المسؤولين الكبار لضمان عدم اتخاذ أي التزامات جديدة تتعلق بالمساعدات الخارجية حتى يتمكن روبيو من إتمام مراجعته, سيقرر روبيو مصير هذه البرامج - سواء بالاستمرار فيها أو تعديلها أو إنهائها - بعد فترة تقييم مدتها 85 يومًا، على الرغم من أنه يمتلك السلطة لمنح استثناءات خلال هذه الفترة, والاستثناءات التي تم منحها بالفعل تشمل المساعدات العسكرية لإسرائيل ومصر، وكذلك النفقات الإدارية الضرورية, كما أذن روبيو أيضًا بالمساعدات الغذائية الطارئة, تعتبر إسرائيل ومصر من أكبر المتلقين للمساعدات العسكرية الأمريكية.
كما لم تذكر المذكرة أوكرانيا، التي تلقت مليارات الدولارات من المساعدات خلال إدارة الرئيس جو بايدن لدعم دفاعها ضد روسيا، مما يشير إلى أن هذه المساعدات قد تتأثر أيضًا بالتجميد, ويعد هذا القرار جزءًا من أمر تنفيذي وقعه ترامب في يوم تنصيبه لتعليق المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، في وقت يتزايد فيه تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة والمناطق الأخرى التي تواجه أزمات جوع، بما في ذلك السودان.
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