اكتشف الفيتامينات التي تعالج التعب والمشاكل الصحية المتكررة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هل تشعر بالتعب المستمر أو تواجه مشاكل صحية متكررة؟ قد يكون نقص الفيتامينات والمعادن هو السبب. إليك أهم الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحتك:
التعب المفرط: فيتامين B12 (500 بيكوجرام/مل)
ضعف المناعة: فيتامين C (70 ملج/دل)
تساقط الشعر: فيتامين D (50–70 نانوجرام/مل)
مشاكل الجلد: فيتامين E (5–20 ميكروجرام/مل)
آلام العضلات: المغنيسيوم (1.7–2.3 ملج/دل)
تشوش الرؤية: فيتامين A (20–50 ميكروجرام/دل)
صعوبة التركيز: أوميجا-3 (لا يقل عن 8% من إجمالي الأحماض الدهنية)
القلق أو التهيج: فيتامين B6 (30 ميكروجرام/لتر)
تعرف على المستويات المثالية لكل فيتامين لتتمتع بصحة أفضل!
الكونسلتو
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