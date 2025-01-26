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اكتشف الفيتامينات التي تعالج التعب والمشاكل الصحية المتكررة

1/26/2025 6:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- هل تشعر بالتعب المستمر أو تواجه مشاكل صحية متكررة؟ قد يكون نقص الفيتامينات والمعادن هو السبب. إليك أهم الفيتامينات والمعادن التي تساعد في تحسين صحتك:


التعب المفرط: فيتامين B12 (500 بيكوجرام/مل)
ضعف المناعة: فيتامين C (70 ملج/دل)
تساقط الشعر: فيتامين D (50–70 نانوجرام/مل)
مشاكل الجلد: فيتامين E (5–20 ميكروجرام/مل)
آلام العضلات: المغنيسيوم (1.7–2.3 ملج/دل)
تشوش الرؤية: فيتامين A (20–50 ميكروجرام/دل)
صعوبة التركيز: أوميجا-3 (لا يقل عن 8% من إجمالي الأحماض الدهنية)
القلق أو التهيج: فيتامين B6 (30 ميكروجرام/لتر)


تعرف على المستويات المثالية لكل فيتامين لتتمتع بصحة أفضل!

الكونسلتو

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