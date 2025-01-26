الحكومة تقرر وضع إطار تنظيمي قانوني شامل للتعامل بالأصول الافتراضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على وضع إطار تنظيمي قانوني شامل وفق حاكمية واضحة للتعامل بالأصول الافتراضية والرقمية خلال عام.



وينسجم القرار مع مهام وبرامج مجلس المستقبل الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس الوزراء بتشكيله، والذي يحظى بمتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



ويأتي القرار لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم المصرفي، وفي مقدمة ذلك دخول الأصول الافتراضية والرقمية التي تشكل فرصة للشباب الأردني المبدع للانخراط في الاقتصاد الرقمي، خصوصا وأن من بين أفضل منصات العملات الرقمية والأصول الافتراضية في الإقليم تأسست على أيدي أردنيين.



وتبعا لذلك، كلف مجلس الوزراء هيئة الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المتطلبات والشروط للجهات الراغبة بالتعامل في الأصول الافتراضية، وتطوير وإعداد الترتيبات القانونية والإجرائية والفنية اللازمة لترخيص واعتماد منصات التداول العالمية للأصول الافتراضية، على أن تستكمل هذه الإجراءات خلال عام.



وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة قامت خلال الشهور الماضية للبدء بدراسة توفير مظلة تشريعية تنظم مسألة المنصات الرقمية والتداول بالأصول الافتراضية في المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب الفنية والقانونية والحاكمية ذات العلاقة.



وتشكلت اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، وعضوية: محافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، وممثل عن دائرة المخابرات العامة.



وكلف مجلس الوزراء اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل جميع التحديات التي تواجه تنفيذ التوجه بتنظيم قطاع الأصول الافتراضية والرقمية، وفقا لأحكام التشريعات النافذة، ووضع الإطار القانوني المنظم حسب الأصول، وضوابط تضمن الحاكمية.



كما نفذ مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية دراسة أولية لتحديد المتطلبات الفنية والتقنية والمالية والكفاءات البشرية والتشريعية لتنظيم أنشطة منصات التداول بالأصول الافتراضية والرقمية، حيث خلصت الدراسة الأولية إلى الحاجة إلى إيجاد إطار تنظيمي لحوكمة التعامل بالأصول الافتراضية يتماشى مع المعايير الدولية للأسواق المالية ومكافحة الجرائم المالية، من خلال إعداد تشريعات مخصصة لهذه الغاية، بالاستئناس بتجارب دول نجحت في هذا الإطار والممارسات العالمية الفضلى.



ويعتبر التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية من أبرز المستجدات في العالم الاقتصادي الرقمي، التي من شأنها توفير فرص واسعة للنمو والريادة على مستوى العالم.



ويتيح تطبيق هذه الأنشطة الاقتصادية الرقمية في الأردن الفرصة للدخول إلى هذا العالم الاقتصادي الرقمي وتحقيق المكتسبات المرتبطة بها، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية المتمثلة بجلب الاستثمارات وتوفير الفرص للرياديين الأردنيين، أسوة بالعديد من دول العالم التي نجحت في هذا الأمر مثل: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول أوروبا، واليابان وغيرها.



ويأتي هذا الإطار ضمن محركات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على توفير بيئة مواتية للنهوض بالتقنيات الحديثة، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا المالية.



ويعكس التوجه لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية والرقمية ووضع الإطار التنظيمي لها رؤية المملكة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، من خلال تمكين الأصول الافتراضية من النمو ضمن بيئة قانونية وتنظيمية آمنة ومتوافقة مع المعايير الدولية، كما يهدف إلى دعم الابتكار، وتحقيق الشفافية، وحماية المستثمرين، وضبط المخاطر المرتبطة بهذه الأصول، مثل: غسل الأموال، وذلك تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).



ويشمل الإطار الذي سيتم وضعه تنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالأصول الافتراضية والرقمية، ويركز على تطوير بنية تحتية تنظيمية مرنة تشجع الشركات الناشئة على تقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز تنافسية المملكة في سوق التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يضمن تطبيق تقنيات متطورة لحماية بيانات المستخدمين وأصولهم من الهجمات السيبرانية.



ويهدف الإطار إلى تعزيز مكانة الأردن في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech)، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات الرائدة في هذا المجال، إضافة إلى تمكين المملكة من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها الأصول الافتراضية، بما يسهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي.