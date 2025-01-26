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حماس ردا على ترامب: لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن

1/26/2025 6:11:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- علق القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري الأحد على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "نقل سكان غزة إلى الدول المجاورة" قائلا "إن أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا وطنهم".
وقال أبو زهري وفق ما نقله موقع روسيا اليوم: "أهل غزة تحملوا الموت حتى لا يتركوا الوطن، وهم لن يتركوه لأي أسباب أخرى، لذا لا داعي لإهدار الوقت في مشاريع جربها بايدن وكانت سببا في إطالة أمد القتال".
وأضاف: "تنفيذ الاتفاق كفيل بحل كافة مشكلات قطاع غزة، ومحاولات الالتفاف على الاتفاق ليس لها قيّمة".
روسيا اليوم


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