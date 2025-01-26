Sunday, 26 January 2025 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة: 4 جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب النصيرات

1/26/2025 3:12:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب أربعة فلسطينيين بجروح، صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند تبة النويري غرب النصيرات وسط قطاع غزة.


وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، في تصريح صحفي، بوصول 4 إصابات من منطقة تبة النويري غرب مخيم النصيرات جراء اطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه تجمعات للسكان الذين ينتظرون العودة لمنطقة شمال القطاع.

بترا

MENAFN26012025000208011052ID1109129611

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث