سموتريتش عن ترحيل سكان غزة: فكرة غظيمة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر وزير
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مساعدة سكان غزة في العثور على أماكن أخرى هي فكرة عظيمة.
وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية طرحٌ غير قابل للتطبيق.
وأوضح أنه سيعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء والحكومة لضمان وجود خطة تشغيلية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.
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