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سموتريتش عن ترحيل سكان غزة: فكرة غظيمة

1/26/2025 3:12:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مساعدة سكان غزة في العثور على أماكن أخرى هي فكرة عظيمة.


وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية طرحٌ غير قابل للتطبيق.

وأوضح أنه سيعمل بشكل وثيق مع رئيس الوزراء والحكومة لضمان وجود خطة تشغيلية لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.

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