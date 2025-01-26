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الملياردير السويدي روجر أكيليوس يعلن عن التبرع لبناء دار أيتام كبير في غزة

1/26/2025 3:12:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دمّر دار الأيتام الذي أسسه الملياردير السويدي روجر أكيليوس في مدينة رفح بشكل كامل خلال الحرب الأخيرة على غزة، مما ترك حوالي 100 طفل يتيم بلا مأوى.


وفي تصريح لصحيفة "أفتونبلادت"، عبّر أكيليوس عن حزنه العميق بعد أن علم بتدمير المبنى، قائلاً: "بدأت أبكي، كنت محطماً لساعات عندما عرفت بالأمر. لم يتبقَّ شيء سوى أكوام من الحجارة".


وكان دار الأيتام قد أُنشئ بتمويل من أكيليوس بقيمة 100 مليون كرون سويدي في صيف 2014 بعد الحرب، وكان يقدم المأوى والتعليم والغذاء للأطفال الذين فقدوا آباءهم في الصراع.


وقال أكيليوس: "الكثير أصبحوا أيتاماً في ذلك الصيف. وعندما طلبت مني قرى SOS للأطفال المساعدة، لم أتردد". وأضاف أنه كان يفكر في الأطفال الصغار الذين فقدوا عائلاتهم، مشيراً إلى أن الصدمة التي يعيشها طفل عمره خمس سنوات، عندما يفقد كلا والديه، هي أمر مروع.


وأوضح أكيليوس أن قراره بالمساعدة كان بسيطاً، قائلاً: "إذا كنت غنياً، يجب أن تكون كريماً أيضاً. هذا أمر طبيعي".


ورغم الخسائر التي تعرض لها المشروع، أكد أكيليوس عزمه على بناء دار أيتام جديد في غزة باستثمار إضافي قدره 100 مليون كرون. وقال: "ربما يُقصف مرة أخرى، لكن خلال تلك الفترة، سيتمكن بعض الأطفال من الحصول على حياة أفضل".


وأشارت التقارير إلى أن الأطفال الذين كانوا في الدار تم إجلاؤهم مسبقاً ولم يصب أي منهم بأذى جراء القصف.

الكومبس

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