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حقيقة وجود عطلة رسمية بذكرى الإسراء والمعراج في الأردن

1/26/2025 3:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يصادف يوم غد الاثنين ذكرى الإسراء والمعراج، والتي تصادف السابع والعشرين من رجب من كل عام.
وجرت العادة ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم الإسراء والمعراج.
يذكر أن هناك قرار حكومي صدر عام 2005، ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.

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