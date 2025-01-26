حقيقة وجود عطلة رسمية بذكرى الإسراء والمعراج في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يصادف يوم غد الاثنين ذكرى الإسراء والمعراج، والتي تصادف السابع والعشرين من رجب من كل عام.
وجرت العادة ألا يصدر أي قرار بتعطيل الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة في يوم الإسراء والمعراج.
يذكر أن هناك قرار حكومي
صدر عام 2005، ينص على الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج إضافة إلى مناسبات وطنية ودينية أخرى دون تعطيل الدوائر الرسمية.
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