العناني: الأردن أمام خيار صعب.. وعلينا الصمود لإفشال تصفية القضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أن الأردن أمام خيار صعب بعد عودة دونالد إلى الرئاسة الأمريكية ومحاولته تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة.



وقال العناني لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن يدعم صمود الشعب الفلسطيني على أراضيه وعدم القبول بخيار تهجير سكان غزة إلى الأردن والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وفق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وذلك بعد حديث ترامب عن طلبه من الأردن ومصر استقبال سكان غزة دون أن يتطرق إذا ما كان هذا الترحيل بصفة مؤقتة أو طويلة الأمد.



وأضاف أن جلالة الملك أكد في كل المحافل الدولية على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وذلك كحل وحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأن الأردن يرفض أن يكون وطنا بديلا وهو ما ظهر جليا في خطاب الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وأشار العناني إلى أن قطع المساعدات المالية الأمريكية عن عدة دول بما فيها الأردن يعد أداة ضغط على الأردن للقبول بخطة الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا أن المساعدات المالية التي كانت تقدمها أمريكا للأردن تدعم الموازنة العامة ووقفها بشكل مفاجئ قد يحدث خللا فيها مما يرفع العجز فيها وبالتالي زيادة المديونية.



وبيّن أن ترامب يمارس ضغوطا اقتصادية على كل دول العالم وليس فقط الأردن وذلك من خلال رفع رسوم التعرفة الجمركية، داعيا إلى الصمود بوجهه ووضع خطط اقتصادية لمواكبة التطورات الجديدة.



وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وخططها نحو توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بالإضافة إلى دعم وجودها في المنطقة والتوصل إلى تطبيع العلاقات مع الدول المجاورة وذلك في ظل الغطرسة الإسرائيلية التي تصوّر لها بتحقيق الانتصارات في لبنان وغزة وعلى الحوثيين.



وتابع أن ترامب حاول خلال فترة رئاسته الأولى تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين عندما حاول تقديم صفقة القرن ومحاولة فرضها على دول المنطقة، إلا أن الأردن وقف صامدا أمام هذه الخطة وساهم في إفشالها وهو اليوم قادر على إفشال أي مخططات لتصفية القضية الفلسطينية.