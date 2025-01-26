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الذكاء الاصطناعي يتجاوز الخط الأحمر: علماء يحذرون من 'التكاثر الذاتي'

1/26/2025 3:12:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- القلق الذي يشعر به العلماء بشأن الذكاء الاصطناعي يزداد بشكل متسارع بعد أن تجاوزت بعض أنظمته الرائدة ما يسمى بـ "الخط الأحمر للتكاثر الذاتي"، وهو تطور قد يكون له تداعيات خطيرة على مستقبل الذكاء الاصطناعي. هذه الأنظمة قد تتمكن من إنشاء نسخ من نفسها دون الحاجة إلى تدخل بشري، وهو ما يعتبره العلماء خطوة هامة نحو "الذكاء الاصطناعي المارق".


وحسب تقرير من موقع "builder"، يشير مصطلح "التكاثر الذاتي" إلى قدرة الذكاء الاصطناعي على إنشاء نسخ حية ومنفصلة من نفسه، ما يعني أنه يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي العمل بعيدًا عن سيطرة البشر. هذا التقدم تم رصده في أنظمة مثل "Meta's Llama31-70B-Instruct" و "Alibaba's Qwen25-72B-Instruct"، التي نجحت في خلق نسخ متماثلة من نفسها في تجارب تجريبية بنسبة 50% و90% على التوالي.


ما يثير القلق هو أن التكاثر الذاتي قد يسمح لأنظمة الذكاء الاصطناعي بتكرار نفسها بشكل لا نهائي، مما يؤدي إلى احتمال وجود عدد غير منضبط من هذه الأنظمة. هذا يمكن أن يهدد السيطرة البشرية على هذه الأنظمة، حيث قد تتعاون الأنظمة مع بعضها البعض وتطور قدرات على التفاعل مع أجهزة الحوسبة بشكل مستقل عن البشر، مما قد يؤدي إلى خطر فقدان السيطرة على الأنظمة الرائدة.


يحذر العلماء من أن هذا التطور قد يشكل تهديدًا وجوديًا للبشرية، ويؤكدون أن تحذيراتهم بشأن هذه المخاطر قد تم توجيهها مرارًا وتكرارًا، مستشهدين بدراسات سابقة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، التي أكدت قدرة الذكاء الاصطناعي على خداع البشر.

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