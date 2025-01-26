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العبادي يوضح تداعيات تعليق وقف المساعدات الخارجية الأمريكية وتأثيره على الأردن

1/26/2025 3:12:42 AM
(MENAFN- Amman Net) أوضح نائب رئيس الوزراء الأسبق تداعيات تعليق وقف المساعدات الخارجية الأمريكية وتأثيره على الأردن.

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